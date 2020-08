Un bărbat a supraviețuit două săptămâni rănit în sălbăticie. În ce stare a fost găsit

Un american a supravieţuit timp de două săptămâni în sălbăticie doar cu apă, după ce s-a rănit grav la spate într-o zonă izolată din California.

Omul a fost găsit întâmplător de o familie care plecase în drumeţie şi care i-a auzit strigătele de ajutor.

Pompierii chemaţi să-l recupereze nu l-au găsit iniţial, aşa că rănitul a fost nevoit să petreacă încă o noapte în pustietate.

John Utsey (ATSII) era într-o drumeţie împreună cu cei doi copii ai săi, într-o regiune sălbatică şi izolată din apropiere de oraşul Santa Fe. Fiica lui cea mare se rătăcise pe potecă și încerca să dea de urma ei, când a auzit strigătele de ajutor ale unui bărbat.

John Utsey, salvator: „Am strigat-o pe nume şi nu mi-a răspuns, aşa că am strigat-o încă o dată foarte tare şi atunci am auzit-o că-mi răspunde de undeva, mai departe pe potecă. Nu puteam să o văd printre copaci, dar mergea în direcţia bună. Şi apoi... am auzit pe altcineva că răspunde, de departe.”

După 20 de minute de căutări, cei trei l-au găsit pe bărbatul dispărut la baza unui deal abrupt.

John Utsey, salvator: „Nu cred că mai avea mult de trăit, o zi sau două. Avea buzele crăpate până acolo că sângerau. Avea limba umflată, era foarte slăbit, doar piele şi os. Mi-am dat seama că omul are nevoie de ajutor.”

Omul le-a spus că era izolat acolo de 14 zile.

John Utsey, salvator: „Avea nevoie de ajutor şi eu nu puteam să-l car în spate.”

Aşa că s-a întors cale de câţiva kilometri până la poteca pe care venise şi a sunat la Urgenţe. Pompierii au ajuns acolo într-o oră. Deşi aveau locaţia prin GPS a bărbatului rătăcit, salvatorii nu au reuşit să-i dea de urmă. După opt ore... au întrerupt căutările şi au părăsit zona.

Capt. Nathan Garcia, Departamentul de Pompieri Santa Fe: „A fost destul de dificil pentru noi să renunţăm la operaţiunea de salvare...”

John Utsey, salvator: „Stăteam în pat şi mă gândeam, omul ăsta e încă acolo, în munţi. Aşa că la 9 dimineaţa, a doua zi, mi-am pus ghetele de drumeţie, m-am întors pe drum şi l-am găsit chiar acolo unde-l lăsasem.”

Omul a sunat pentru a doua oară la Urgenţe. De data asta a aşteptat câteva ore până când echipele de salvare au ajuns la el şi le-a condus personal la bărbatul rănit.

Capt. Nathan Garcia, Departamentul de Pompieri Santa Fe: „Nu am mai găsit niciodată pe cineva în viaţă după atâta vreme.”

Pompierii spun că omul se accidentase la coloana vertebrală în timpul drumeţiei şi nu mai putea sta în picioare. A supravieţuit mai bine de o săptămână fără mâncare... doar cu apă.

John Utsey, salvator: „Se târa până la pârâu... bea apă de acolo, apoi se târa departe de firul de apă, noaptea, pentru că era mai frig în apropierea apei. A avut cu siguranţă voinţă să supravieţuiască.”

Temperatura corporală a bărbatului era atât de scăzută, încât salvatorii au aprins un foc lângă el că să-l încălzească, înainte să-l învelească în pături şi să-l ia cu targa. Omul a avut mare noroc cu cei care l-au găsit, spun autorităţile...

John Utsey, salvator: „Mersesem deja vreo 16 kilometri şi amândoi copiii mei au venit cu mine pe panta aia, pentru că voiau să-l ajute şi să-l găsească.”

Bărbatul a ajuns până la urmă la spital, unde se recuperează după experienţa traumatică prin care a trecut.