Un bărbat a angajat un detectiv particular care să îi urmărească logodnica. Ce a aflat l-a șocat

Bărbatul și-a împărtășit povestea pe Reddit, unde a cerut sfaturi despre cum ar putea aborda această situație, deoarece „nu mai vrea să fie cu ea”, scrie Mirror.

„Logodnica mea și cu mine suntem împreună de cinci ani. În fiecare an, ea pleacă în această excursie cu prietenele ei apropiate. Ceva din adâncul sufletului meu mă deranja în legătură cu aceste călătorii. Poate că erau ușoarele schimbări în comportamentul ei de după sau conversațiile secrete pe care le-aș putea auzi”, a mărturisit acesta pe Reddit.

Dei avea bănuieli că femeia nu mergea de fapt în vacanță cu prietenele ei, ci cu un alt bărbat, tânărul nu a avut curaj să îi spună logodnicei sale ceea ce gândește, așa că a decis să angajeze un detectiv particular.

Temerile lui s-au adeverit, întrucât a primit numeroase dovezi că femeia are o aventură, iar bărbatul a cerut din nou sfaturi pe Reddit, neștiind dacă ar fi mai bine să o părăsească fără să îi spună motivul, sau să îi mărturisească tot ce a aflat.

„Am angajat un detectiv privat care să o urmărească în timpul călătoriei ei recente. Am primit rezultatele în urmă cu câteva zile și, oricât de mult regret că i-am încălcat intimitatea, suspiciunile mele nu erau neîntemeiate. Detectivul a prezentat dovezi că a fost infidelă. Mi-a frânt inima. Acum, sunt prins în această furtună de emoții. Pe de o parte, regret profund că nu am avut suficientă încredere în ea pentru a vorbi despre asta. Pe de altă parte, trădarea din partea ei se simte și mai profund. O iubesc, dar nu mai văd un viitor împreună”, a spus bărbatul.

În cele din urmă, acesta a încercat să „abordeze lucrurile cu maturitate” și a întrebat-o dacă are să îi mărturisească ceva din vacanță, înainte de a se despărți.

„A fost surprinsă și m-a întrebat imediat de unde știu. I-am spus adevărul, că am angajat un detectiv particular. Nu am vrut să o acuz pe niciuna dintre prietenele ei, așa cum au sugerat unii dintre voi, deși, sincer, o parte din mine a fost tentată să facă asta. Era furioasă. Nu am văzut-o niciodată atât de furioasă în toți anii petrecuți împreună”, a mai povestit bărbatul pe Reddit.

Dată publicare: 17-09-2023 18:06