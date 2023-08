Un avion a luat foc la puțin timp de la decolare. Imaginile șocante filmate de un pasager. VIDEO

Aeronava a revenit imediat pe aeroportul din Houston de unde abia decolase pentru a fi inspectată. Din fericire, avionul a aterizat în siguranță, iar pasagerii au plecat cu un alt avion spre destinație, conform Mirror.

Unul dintre pasageri a filmat cum a luat foc motorul și a povestit că avionul a început să aibă o mișcare neobișnuită înainte să să observe flăcările.

„Tot ce știu este că a început să se miște de la stânga la dreapta și m-am gândit că am fost în multe zboruri. Cred că zbor o dată sau de două ori pe lună și știam că nu este normal. Așa că am deschis geamul și stăteam lângă motor și am văzut mingi de foc ieșind din el. Mă gândesc, la naiba, că o să scadă", a povestit Coale Kalisek pentru televiziunea locală KHOU11.

Acesta plecase spre Cancun cu prietena sa, iar cei doi au decis să nu mai continue călătoria după acest incident.

Compania aeriană Southwest Airlines a confirmat că a fost o problemă la aeronavă dar nu a oferit mai multe detalii despre incendiul izbucnit la motor.

Sursa: Mirror Etichete: , Dată publicare: 18-08-2023 14:20