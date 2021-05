Trupul mumificat al unui grup de vindecare spirituală din SUA, decorat cu lumini de Crăciun și sclipici. Ce spun autoritățile

Trupul liderului unui grup de vindecare spirituală numit ”Love Has Won” din Colorado a fost găsit decorat cu lumini de Crăciun și sclipici, pe post de altar.

Procurorii au pus sub acuzare șapte persoane după ce trupul mumificat al liderului unui grup de vindecare spirituală numit ”Love Has Won” a fost găsit decorat cu lumini de Crăciun și sclipici într-o casă din sudul Colorado, The Guardian.

Amy Carlson, în vârstă de 45 de ani, care era cunoscută drept „Mama Dumnezeu” de către adepții săi, a fost găsită moartă într-o casă din micul oraș rural Moffat la 28 aprilie, conform declarațiilor de arest. Fiecare dintre inculpați se confruntă cu acuzații legate de manipularea sau abuzul unui cadavru, precum și abuzul asupra copiilor.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit mai multe informații în legătură cu moartea femeii și nu se cunoaște când și cum a decedat.

Unul dintre adepții lui Carlson le-a spus anchetatorilor că s-a alăturat grupului pentru că avea nevoie de un loc unde să stea și că a găsit cadavrul într-un dormitor când s-a întors acasă dintr-o călătorie.

„Rămășițele mumificate păreau a fi amplasate într-un anumit tip de altar” și „avea un machiaj cu sclipici în jurul ochilor”, conform declarațiilor.

Anchetatorii au verificat un SUV care se afla pe proprietate și au precizat că bancheta din spate a fost așezată într-o poziție astfel încât să se poată transporta ”rămășițele mumificate”.

Potrivit autorităților, de-a lungul timpului au primit numeroase plângeri din toată țara, spunând că grupul ”spală oamenii pe creier” și le fură banii.

Adepții lui Carlson cred că a comunicat cu îngerii și că îi conducea la o mare trezire. Grupul, care sa stabilit în sudul Colorado în 2018, oferă „sesiuni de ascensiune intuitivă spirituală” și vinde produse de vindecare spirituală online.