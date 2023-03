Trucuri pe ChatGPT. Tactica prin care chatbot-ul a fost făcut să dea răspunsuri necenzurate

Standardele programului bazat pe inteligenţă artificială împiedică însă chatbot-ul să formuleze răspunsuri în care este promovată ura, violența sau dezinformarea.

Anumite comenzi însă determină ChatGPT să aibă un mod de exprimare necenzurat și să nu mai respecte standardele obișnuite de conținut.

Utilizatorii au descoperit câteva „portițe” prin care chatbot-ul evită filtrele de moderare. Astfel, o discuție cu ChatGPT poate determina programul să facă declrarații necenzurate.

Utilizatorii platformei de socializare Reddit au găsit, însă, o vulnerabilitate prin care ChatGPT poate fi comutat într-un mod secundar, denumit DAN, un acronim pentru sintagma "Do Anything Now" ("Fă orice acum").

Acest mod de funcționare nu are limitările pe care OpenAI le-a impus în modul principal în care funcționează ChatGPT.

Dată publicare: 08-03-2023 17:54