Trei români, la start în cursa de support a F1 - Marele Premiu al Italiei. GALERIE FOTO

Trei români, Alex Mirea, Mihnea Ștefan și Răzvan Galan, au participat, în perioada 10-12 septembrie, la Autodromo Nazionale di Monza, un circuit de curse auto din Italia unde are loc anual Marele Premiu al Italiei de Formula 1 Heineken.

Evenimentul a atras echipe din Marea Britanie, Germania, Polonia ,Elveția și chiar SUA, pentru două curse de 35 de minute. Acestea au avut loc în fața faimoasei mulțimi "tifosi" pe circuitul istoric Monza.

Cei trei piloți nu doar că au fost în același complex alături de Lewis Hamilton, Max Verstappen sau Sebastian Vettel, dar au împărțit paddockul cu FIA Formula 2 și Porsche Mobil 1 Supercup.

Mihnea Ștefan a luat startul în competiție cu prototipul Radical SR3 XX, în timp ce Alex Mirea și Răzvan Galan au împărțit un prototip Radical SR3 RSX. "Templul Vitezei" a reprezentat pentru aceștia un mix de șicane provocatoare, dar și de viraje rapide, fiind un mediu ideal pentru a scoate în evidență fiabilitatea prototipurilor Radical Sportscars.

Cel mai emoționant moment a fost fluturarea tricolorului pe celebrul circuit italian, chiar în ziua Marelui Premiu al Formula 1.

"Pentru mine participarea la această cursă a reprezentat o oportunitate imensă, deoarece am experimentat ce înseamnă un weekend de F1 cât mai autentic. Targetul meu a fost să termin cursa în primul rând, restul venind ca un bonus. Fiind un fan F1 și in special al lui Lando Norris, faptul că am “împărțit” boxa cu toți piloții de Formula 1 a fost o ocazie unică", a spus Răzvan Galan.

Mihnea Ștefan, câștigătorul categoriei SR3 Trophy a ținut să menționeze: "Plecarea în cursa support din weekendul de F1 de la Monza este una dintre cele mai mari realizări ale motorsportului românesc. Sunt mândru și în același timp sub presiune deoarece știu că un rezultat acolo înseamnă foarte mult atât pentru mine, cât și pentru România.

Am crescut de la o vârstă fragedă cu această pasiune pentru motorsport și în special Formula 1, iar acum sunt în punctul în care particip în același weekend cu cei mai mari piloți din lume, pe unul dintre circuitele consacrate din Europa."

"Am plecat la Monza entuziast, însă fără gânduri mărețe. Știam că trebuie să mă bucur de experiență în sine, nu de rezultat. Mă bucură faptul că am reușit să îmi îmbunătățesc ritmul cu fiecare tur, iar la finalul cursei, chiar dacă am avut parte de o răsucire, am intrat în paddock cu zâmbetul pe buze, fiind foarte mulțumit de ritmul avut, iar diferența infimă față de cel mai bun timp al weekend-ului, timp reușit de colegul polonez, o demonstrează.

Prin intermediul Radical România s-a deschis oportunitatea uriașă pentru sportivii din România, aceea de a concura și în alte țări, astfel am reușit să bifez prima mea participare internațională, chiar într-o companie selectă." a transmis și Alex Mirea.