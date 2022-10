Tragedie după ce trei adolescenți au furat un Maserati și au mers cu 130 de km/h, până au lovit un zid. VIDEO

Mario Bonilla, în vârstă de 15 ani, a murit în accident. Malachi Daniels, 16 ani, care se afla pe bancheta din spate, este în stare critică, iar medicii îi dau șanse mici de supraviețuire, relatează Daily Mail.

La volan se afla un alt adolescent, Keondrick Lang, în vârstă de 15 ani, despre care medicii spun că este de așteptat să scape cu viață.

Cei trei tineri au găsit bolidul cu cheile în contact. Lang a pătruns în mașină, a deschis-o și a condus-o apoi cu viteză până când a pierdut controlul și a lovit peretele unei clădiri.

FATAL CRASH: Pinellas Co. Sheriff Bob Gualtieri will hold a press conference at 10AM to discuss a fatal crash involving a stolen vehicle and three male juveniles. As you can see, the car is unrecognizable. More updates to come. pic.twitter.com/QFyBYWCuDb