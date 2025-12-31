Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioaseși întâmplări care au făcut internetul să râdă

Stiri Diverse
31-12-2025 | 12:21
×
Codul embed a fost copiat

2025 ne-a demonstrat, încă o dată, că realitatea bate orice scenariu. De la întâmplări absurde, până la animale surprinse în ipostaze trăsnite sau oameni care au scăpat la limită din situații ce păreau imposibile.

autor
Stirileprotv

Au fost secvențe care ne-au făcut să râdem, ori să ne ținem respirația. Imaginile au captat atenția unei lumi întregi și au transformat banalul în extraordinar. Tragem linie și le recapitulăm acum pe cele mai importante.

Un moment care s-a dorit romantic, s-a transformat într-unul stânjenitor la un concert Coldplay. Directorul unei companii americane de tehnologie a fost surprins îmbrățișând-o pe șefa de la resurse umane. Dacă femeia era divorțată, bărbatul era în acel moment căsătorit, fiind tată a doi copii.

În Kentucky, un raton, amețit de alcool după ce a rămas blocat în tomberonul unei distilerii, a trebuit să fie resuscitat. Asta în timp ce... un prieten de pahar, a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, s-a îmbătat zdravăn și a adormit lângă toaletă. Iar un alt exemplar a fost găsit de poliția din Ohio într-o mașină, ducând la gură un obiect folosit pentru consumul de droguri.

La capitolul animale cu greutate, urșii ba s-au strecurat sub casele oamenilor, ba și-au amenajat singuri un spațiu de joacă.

Citește și
steaguri ue
Retrospectivă 2025. Uniunea Europeană s-a trezit într-o nouă lume: de la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA

Mutra caraghioasă a unei capre într-o grădină zoologică din Wisconsin i-a cucerit, de asemenea, pe internauți. În schimb, un tânăr din California și-ar fi dorit să se facă nevăzut când o pumă a trecut pe lângă el.

O altă pățanie a avut loc într-un muzeu din Verona. Din „scaunul lui van Gogh" acoperit cu sute de cristale Swarovski nu a mai rămas mai nimic după ce un turist a vrut să se așeze pe el pentru o fotografie.

În alt colț de lume, o balerină aflată în concediu pe o navă de croazieră în apele înghețate ale Antarcticii a fost filmată cum dansează pe partea cea mai joasă a corpului navei, chiar deasupra apei.

Iar două călugărițe din Brazilia au devenit celebre după ce au oferit o reprezentație neașteptată de beat-box și dans la televizor.

Pârtiile deschise în România. „La condițiile de până acum, că am stat și în tricou, e foarte OK”

Sursa: Pro TV

Etichete: internet, virale,

Dată publicare: 31-12-2025 12:21

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe
Stiri Sport
Retrospectivă 2025. Canotajul românesc nu a înșelat așteptările și a adus României un nou an de performanțe

Anul 2025 a fost unul solid pentru sportul românesc, cu performanţe notabile mai ales în sporturi individuale, la campionate mondiale şi europene.

Retrospectivă 2025. Uniunea Europeană s-a trezit într-o nouă lume: de la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA
Stiri externe
Retrospectivă 2025. Uniunea Europeană s-a trezit într-o nouă lume: de la războiul hibrid rusesc la nemulțumirea SUA

Nemulțumirile SUA și atacurile hibride ale Moscovei amenință poziția UE în 2025, într-un context global care forțează Europa să se reînarmeze, scrie EFE.

Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică
Stiri externe
Retrospectivă 2025. Extrema dreaptă câștigă teren în Europa și influențează agenda politică

Extrema dreaptă și-a consolidat poziția de principal partid de opoziție în țări precum Germania, Franța și Portugalia, unde avansul său a început deja să influențeze agenda politică și socială a diferitelor guverne, scrie EFE.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist:„Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist:„Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Teritoriul care a intrat deja în 2026. Are un avans de 12 ore față de România
Stiri externe
Teritoriul care a intrat deja în 2026. Are un avans de 12 ore față de România

Insulele Kiribati, situate în Oceanul Pacific, sunt primul teritoriu de pe Pământ care a intrat deja în 2026 la ora 12.00, ora României, având un avans de 14 ore faţă de Greenwich Mean Time (GMT).

Top citite
1 Cozonac retete
Shutterstock
Stiri Diverse
Ingredientul care nu are ce căuta în cozonac. Greșeala comună făcută în modul de preparare al cozonacilor
2 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
3 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28