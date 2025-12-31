Topul momentelor virale din 2025. Oameni salvați la limită, animale haioaseși întâmplări care au făcut internetul să râdă

2025 ne-a demonstrat, încă o dată, că realitatea bate orice scenariu. De la întâmplări absurde, până la animale surprinse în ipostaze trăsnite sau oameni care au scăpat la limită din situații ce păreau imposibile.

Au fost secvențe care ne-au făcut să râdem, ori să ne ținem respirația. Imaginile au captat atenția unei lumi întregi și au transformat banalul în extraordinar. Tragem linie și le recapitulăm acum pe cele mai importante.

Un moment care s-a dorit romantic, s-a transformat într-unul stânjenitor la un concert Coldplay. Directorul unei companii americane de tehnologie a fost surprins îmbrățișând-o pe șefa de la resurse umane. Dacă femeia era divorțată, bărbatul era în acel moment căsătorit, fiind tată a doi copii.

În Kentucky, un raton, amețit de alcool după ce a rămas blocat în tomberonul unei distilerii, a trebuit să fie resuscitat. Asta în timp ce... un prieten de pahar, a intrat într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, s-a îmbătat zdravăn și a adormit lângă toaletă. Iar un alt exemplar a fost găsit de poliția din Ohio într-o mașină, ducând la gură un obiect folosit pentru consumul de droguri.

La capitolul animale cu greutate, urșii ba s-au strecurat sub casele oamenilor, ba și-au amenajat singuri un spațiu de joacă.

Mutra caraghioasă a unei capre într-o grădină zoologică din Wisconsin i-a cucerit, de asemenea, pe internauți. În schimb, un tânăr din California și-ar fi dorit să se facă nevăzut când o pumă a trecut pe lângă el.

O altă pățanie a avut loc într-un muzeu din Verona. Din „scaunul lui van Gogh" acoperit cu sute de cristale Swarovski nu a mai rămas mai nimic după ce un turist a vrut să se așeze pe el pentru o fotografie.

În alt colț de lume, o balerină aflată în concediu pe o navă de croazieră în apele înghețate ale Antarcticii a fost filmată cum dansează pe partea cea mai joasă a corpului navei, chiar deasupra apei.

Iar două călugărițe din Brazilia au devenit celebre după ce au oferit o reprezentație neașteptată de beat-box și dans la televizor.

