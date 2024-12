Topul celor mai bune filme din 2024. Peliculele care au dominat box-office-ul și au impresionat criticii

De la blockbustere spectaculoase și continuări mult așteptate, până la producții independente care au surprins prin originalitate, acest an a demonstrat din nou puterea cele de-a șaptea arte.

În cele ce urmează, vom trece în revistă cele mai importante titluri ale anului, scoțând în evidență poveștile, actorii și regizorii care au făcut valuri în 2024, într-un top propus de IMDB.

1. Dune: Partea a Doua

După succesul filmului ”Dune” din 2021, adaptarea a romanelor lui Frank Herbert de către regizorul Denis Villeneuve a fost așteptată de fanii SF din toată lumea. Actorul Timothée Chalamet a revenit în rolul de rolul lui Paul Atreides în Dune: Partea a Doua, iar lui i s-au alăturt câteva figuri de marcă de la Hollywood, printre care Zendaya, Rebecca Ferguson, Christopher Walken, Austin Butler sau Florence Pugh.

2. Furiosa: O Saga Mad Max

George Miller, regizorul emblematic al francizei „Mad Max", aduce o nouă poveste captivantă în acelaşi univers post-apocaliptic. În prequelul situat cu 40 de ani înainte de premiatul „Mad Max: Drumul furiei” („Mad Max: Fury Road”), de asemenea disponibil pe Max, Anya Taylor-Joy o interpretează pe tânăra Furiosa.

Ea este răpită din comunitatea ei şi aruncată într-o lume violentă, dominată de puternice forţe rivale. Printre acestea se numără şi Warlord Dementus, interpretat de Chris Hemsworth, care conduce o mare hoardă de motociclişti. În timp ce încearcă să supravieţuiască într-un peisaj deşertic, Furiosa trebuie să găsească o cale să se întoarcă acasă şi să îşi refacă viaţa, în timp ce se confruntă cu ameninţarea reprezentată de Dementus.

3. Inside Out 2/ Întors pe Dos 2

"Inside Out 2", producţia studioului Disney, a depăşit "Frozen II", devenind filmul de animaţie cu cele mai mari încasări din istorie, potrivit Variety. În doar şase săptămâni de la lansare, "Inside Out 2" a generat 601 milioane de dolari pe plan intern şi 861 de milioane de dolari pe plan internaţional, ajungând la o valoare globală de 1,46 miliarde de dolari.

4. The Wild Robot

Filmul de animație urmărește povestea unui robot - ROZZUM unitatea 7134, „Roz” pe scurt - care naufragiază pe o insulă nelocuită și trebuie să învețe să se adapteze la mediul dur, construind treptat relații cu animalele de pe insulă și devenind părintele adoptiv al unui pui de gâscă orfan.

5. The Substance/Substanța

Filmul spune povestea unei foste vedete de la Hollywood (Demi Moore), a cărei carieră în declin o aduce pe teritoriul unui show de fitness în stilul Jane Fonda. După ce a fost concediată, i se oferă un tratament medical revoluționar numit Substanța, care promite să ofere o versiune mai tânără și îmbunătățită a sa.

6. A real Pain

Scenaristul și regizorul Eisenberg spune povestea amuzantă și emoționantă a doi veri evrei americani foarte diferiți, aflați într-o călătorie în Polonia pentru a se confrunta cu istoria familiei lor legată de Holocaust.

Kieran Culkin este joacă rolul unui tânăr tulburat care trece prin viață lupt7ndu-se cu angoasele sale, în timp ce Eisenberg oferă una dintre cele mai emoționante interpretări ale sale în rolul unui familist anxios și încuiat care invidiază și resimte în același timp onestitatea fără margini a vărului său.

7. Nosferatu

Nosferatu este un film de groază gotic american din 2024, scris și regizat de Robert Eggers. Este un remake al filmului mut Nosferatu din 1922, care a fost o adaptare neautorizată a romanului Dracula de Bram Stoker din 1897.

Filmul are o distribuție formată din Bill Skarsgård, Nicholas Hoult, Lily-Rose Depp, Aaron Taylor-Johnson, Emma Corrin, Ralph Ineson, Simon McBurney și Willem Dafoe, reunindu-l totodată pe Eggers cu directorul de imagine Jarin Blaschke, care colaborează frecvent.

8. Ghostlight

„Ghostlight” spune povestea unui muncitor în construcții atras într-o producție de «Romeo și Julieta», fiind o dramă despre oameni traumatizați care se vindecă prin artă.

9. Wicked

Wicked este adaptarea pentru marele ecran a unui musical cu muzică și versuri de Stephen Schwartz și o carte de Winnie Holzman. Este o adaptare a romanului din 1995 al lui Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, care, la rândul său, se bazează pe romanul din 1900 al lui L. Frank Baum, The Wonderful Wizard of Oz, și pe adaptarea sa cinematografică din 1939. Musicalul este povestit din perspectiva a două vrăjitoare, Elphaba și Galinda, înainte și după sosirea lui Dorothy în Oz.

10. Challengers

Este un film dramatic sportiv romantic american din 2024 regizat de Luca Guadagnino și scris de Justin Kuritzkes. Filmul urmărește triunghiul amoros dintre o vedetă de tenis accidentată devenită antrenoare (Zendaya), fostul ei iubit jucător de tenis cu circuit redus (Josh O'Connor) și soțul ei campion de tenis (Mike Faist) de-a lungul a 13 ani de relație, culminând cu meciul celor doi din urmă din circuitul ATP Challenger.

