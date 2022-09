Țări care au adoptat programul de patru zile lucrătoare pe săptămână

Proiectul prevede ca angajații să lucreze patru zile pe săptămână, timp în care vor primi același salariu și vor avea parte de aceleași beneficii.

Marea Britanie testează programul de patru zile lucrătoare pe săptămână

În ianuarie 2022, cercetătorii de la universitățile Cambridge, Oxford și Boston College, alături de ONG-urile 4 Day Week Global și The 4 Day Week UK Campaign, și think tank-ul Autonomy, au dezvoltat un program pilot, pe o perioadă de șase luni, prin care invită companiile să treacă la patru zile de muncă pe săptămână.

Programul a început în luna iunie și la el au aderat aproximativ 30 de companii.

Potrivit reformei, angajați vor lucra 9,5 ore/zi în intervalul orar 9:00 - 18:30, de luni până joi.

În viitor, oficiali ar avea în vedere mărirea programului de lucru, de la 9 ore jumate, la 10.

Belgia

În iunie 2022, Coaliția guvernamentală belgiană a anunțat că a decis o reformare a legislației muncii, introducând, printre altele, posibilitatea unei săptămâni de lucru de patru zile.

Prin această reformă, oficialii își propun să ofere un program mult mai flexibil, cu scopul de a crește rata de ocupare a forței de muncă la 80% până în 2030, față de nivelul actual de 70.6%.

Potrivit legislației, angajaților li se oferă posibilitatea de a alege programul de lucru de la o săptămână la alta. Prin urmare, angajații pot alege să lucreze 10 ore pe zi, timp de patru zile, beneficiind de o zi liberă în plus, sau să rămână la programul de 8 ore de muncă pe zi, timp de cinci zile pe săptămână.

Islanda

Între 2015 - 2019, companiile din Islanda au făcut un experiment privind scurtarea programului de lucru, de la cinci zile pe săptămână la patru. Experimentul presupunea ca angajații să aibă aceleași sarcini de lucru și să primească același salariu.

Potrivit angajatorilor, experimentul a fost un succes și i-a determinat pe majoritatea angajaților să lucreze patru zile pe săptămână în loc de cinci.

În ceea ce privește productivitatea muncii, angajatorii au spus că au observat îmbunătățiri.

Noua Zeelandă

În Noua Zeelandă, alături de Marea Britanie, a fost lansat un experiment prin care vor să reducă programul de lucru de muncă, de la cinci zile pe săptămână, la patru.

Experimentul se va desfășura pe o perioadă de șase luni și va funcționa după regula 100-80-100, care înseamnă că angajații vor primi același salariu pentru 80% din timpul petrecut la muncă, cu scopul de a obține 100% productivitate.

Suedia

În 2015 Suedia a fost gazda mai multor experimente care au dorit să măsoare impactul pe care l-ar avea un program de muncă mai scurt. Propunerea a fost să se treacă la zilele de lucru de șase ore în loc de opt ore, fără reducerea salariului.

Nu toată lumea a fost mulțumită de ideea de a cheltui bani pentru acest proces și, deși au fost înregistrate și unele succese, experimentul nu a fost reînnoit pentru o perioadă mai lungă.

Germania

Potrivit Forumului Economic Mondial (WEF), Germania este printre țările în care angajații au un program redus de muncă, aceștia lucrând în medie 32,4 ore pe săptămână.

Cu toate acestea, sindicatele au cerut scurtarea programului de muncă.

Potrivit unui sondaj desfășurat de compania Forsa, 71% dintre angajații germani ar dori să lucreze patru zile pe săptămână.

În momentul de față, doar câteva start-up-uri experimentează programul de patru zile de muncă.

Japonia

Guvernul japonez a anunțat în 2021 că va adopta o legislație care să le ofere angajaților un echilibru între viața profesională și personală.

În acest context, mai mult companii nipone au anunțat că vor adopta programul de patru zile pe săptămână.

În 2019, Microsoft Japonia le-a dat liber angajaților în toate zilele de vineri din luna august ca un „concediu special plătit”. Această mișcare a dus la o creștere a productivității 40% și a dus la o muncă mai eficientă.

Spania

La începutul acestui an, Guvernul Spaniol a adoptat programul de lucru de patru zile pe săptămână.

Astfel, 200 de companii au implentat decizia guvernului și le-au propus angajaților să lucreze patru zile pe săptămână și să primească același salariu.

România

De o săptămâna de lucru mai scurtă s-ar putea bucura și angajații români. Potrivit unui proiect de lege, angajații ar putea să stabilească un acord cu angajatorii, prin care să lucreze patru zile pe săptămână, dar să aibă același număr de ore muncite pe săptămână.

Potrivit unui studiu desfășurat de o platformă de recrutare, 8 angajați români din 10 ar vrea să lucreze doar patru zile pe săptămână, dar se tem că programul de lucru s-ar putea mări de la 8 la 10 ore pe zi.

Aproape 71% dintre angajaţii participanți la studiu consideră că săptămâna de lucru de patru zile s-ar potrivi locului de muncă pe care îl au în prezent şi activităţii pe care o desfășoară.

Cu toate acestea, 45% dintre angajți simt că, dacă va fi adoptat un astfel de program, va exista o presiune mai mare asupra lor de a termina totul mai repede”, potrivit agerpres.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 29-09-2022 14:46