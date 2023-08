Sute de oameni au scos bani „gratis” din bancomate, din cauza unei erori tehnice. Ce mesaj le-a transmis banca

Cozi de mașini s-au făcut în fața sediului băncii din Lisduggan la ora 22:00, unde clienții au încasat banii aparent "gratis", a relatat postul local WLR, citează New York Post.

O persoană a declarat că a retras mai mult de 1.000 de dolari din cont, mai mult decât avea disponibil. Un bărbat a spus că a scos 500 de dolari.

Poliția a transmis pentru Independent că are informații despre un număr neobișnuit de tranzacții effectuate la mai multe bancomate din țară.

O eroare a aplicației online a permis clienților să transfere până la 1.000 de dolari din conturile lor de la Bank of Ireland într-un cont Revolut, chiar dacă soldurile lor erau aproape de zero, potrivit WLR. Aceștia puteau apoi să retragă banii de la orice bancomat.

Cu toate acestea, defecțiunea din sistem nu este o modalitate de a câștiga bani gratis, așa cum credeau unii clienți.

Bank of Ireland a avertizat clienții care au retras și transferat fonduri care depășeau suma de numerar din conturile lor că vor trebui să returneze banii.

Bank of Ireland taking unilateral action to stimulate the economy. Willy wonka quantitative easing evening. And the crowd sang money for nothing and your cheques for free. Oh how we laughed.

I wonder will anybody take the credit for this initiative, surely! pic.twitter.com/fXTbPRnBz5