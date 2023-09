Sute de motocicliști și-au dat întâlnire la Alba Iulia. ”Motorul e o libertate care nu se poate compara cu nimic”

Chiar dacă este la prima ediție, Apulum Bike a strâns peste 500 de motocliști, din România și din alte țări europene.

Uniți de pasiunea pentru motoare și adrenalină, motocicliștii și-au dat întâlnire la Alba Iulia. Printre sutele de bikeri l-am întâlnit pe Iulius, cascador. Are microbul în sânge si a parcurs zeci de mii de km, în toată Europa.

”Iulius, motocilist: Aproximativ 30.000.

Reporter: De unde l-ați achiziționat?

Iulius: Din Germania, foarte multe îmbunătățiri, să începem cu bară, proiectare, tubulatură de eșapament, culoare personalizată”.

Mulți trăiesc acum un vis din copilărie.

”Reporter: De unde pasiunea aceasta?

Ovidiu Roșu, motociclist: Probabil din filme. Senzația deplină de libertate, ești doar tu cu gândurile tale și vântul în față, scopul acestei întâlniri este să adune iubitorii motocicletelor din țară în primul rând”.

”Acesta e motorul meu care m-a plimbat zeci de mii de km în afară țară, în țară, am lucrat mai mult la aspect, vopsit, întreținerea".

”Am văzut motorul și m-am îndrăgostit de el”

Uwe, motociclist: ”De o veșnicie am motor, din copilărie. Motorul e o libertate care nu se poate compara cu nimica. Prin toată țara, străinătate am fost, inclusiv cu nevasta mea, inclusiv copilul. Când te urci pe motor, practic uiți de tot stresul cu traficul și noi trebuie să dăm respect la mașini, o să se învețe lumea cu noi".

Andreea a intrat în rândul bikerilor de câteva luni, însă ține pasul cu veteranii.

”Andreea, motociclistă: Soțul a început, am stat în spate 2 ani, după care am văzut motorul și m-am îndrăgostit de el, astăzi am aproape 7000 de km.

Reporter: Cât costă acest motor?

Andreea: Undeva la 14-15.000 de euro, cu ce e pe el".

Flaviu Buta: ”Am adunat undeva la 500 de motocicliști atât din țară, cât și din afara țării. Avem din Serbia, din Ungaria și din Slovenia".

Muzica și concursurile - solicitante și amuzante totodată - au făcut atmosfera cât se poate de plăcută la întâlnirea bikerilor.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 03-09-2023 08:24