Supărat că țigările s-au scumpit un bărbat s-a dus cu arma la magazin. VIDEO

Bărbatul a ieșit furios din magazin, atunci când a văzut că ceea ce voia să cumpere este cu un dolar mai scump decât se aștepta, însă nu înainte de a-l amenința pe vânzător.

Însă, omul nu s-a oprit aici și câteva momente mai târziu, s-a întors și mai furios amenințând, de data aceasta, cu o puscă încărcată, potrivit CBS Miami.

Întreagă scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din magazin. În timp ce omul îi amenința pe cei din magazin, un angajat a fost cel care a avut curaj si a anunțat poliția.

Robert Miller a fost reținut imediat în afara magazinului și dus la poliție pentru audieri.

Din fericire, în urma gestului său necugetat nicio persoană nu a fost rănită, însă atât angajații, cât și ceilalți cumpărători au avut parte de sperietura vieții lor.

A customer at a South Florida convenience store was allegedly so enraged by the price of cigarettes that he returned to the store waving a loaded rifle at the clerk.

