Storia.ro lansează indexul T.R.A.I. prin care măsoară nivelul real de trai din principalele orașe și cartiere ale României

Indexul T.R.A.I., regăsit pe platforma trai.storia.ro, măsoară principalii indicatori de bunăstare din cartierele din România: TRAFICUL, REPERELE, AERUL, dar și IMOBILIARELE, respectiv costurile pe metru pătrat pentru locuințele din fiecare zonă selectată.

Indexul T.R.A.I. este dezvoltat pe patru paliere pentru a extrage date într-un mod automat și dinamic. Informațiile despre circulația rutieră sunt extrase din Google Traffic și actualizate săptămânal; datele despre punctele de interes provin din Google Places și sunt actualizate lunar, iar informațiile despre calitatea aerului sunt extrase zilnic din platforma airly.org. De asemenea, datele imobiliare iau în calcul costul mediu/mp și sunt extrase din platforma storia.ro, oferind astfel scoruri finale de la 0 la 100 care reflectă calitatea locuirii din fiecare cartier selectat. Cu cât scorul este mai mare, cu atât este mai bun nivelul de trai din zona aleasă.

„Am fost întotdeauna atenți la nevoile tuturor celor aflați în căutarea unei locuințe, atât prin campaniile pe care le-am dezvoltat până acum, cât și prin studiile pe care le-am lansat de-a lungul timpului. Așa cum știm cu toții, locația este principalul criteriu atunci când ne căutăm o locuință, însă există foarte puține date în piață despre calitatea vieții în cartierele din România. Deși avem la dispoziție un indicator pur economic, care reflectă produsul intern brut mediu pe cap de locuitor, din punctul nostru de vedere, acesta nu va reuși să reflecte 100% calitatea vieții într-un cartier sau oraș, așa cum poate o fac spațiile verzi din zona respectivă sau nivelul de poluare. Astfel că, prin lansarea indicelui T.R.A.I., ne-am dorit să prezentăm o perspectivă complexă și realistă asupra cartierelor din România”, a spus Monica Dudău, marketing manager Storia.ro & OLX Imobiliare.

Pentru a afla cum percep oamenii noțiunea de nivel de trai, ce nevoi au pentru a ajunge la un nivel de trai cât mai ridicat, dar și pentru a obține o serie de soluții pentru îmbunătățirea nivelului de trai, Storia.ro a intervievat o serie de experți și de locuitori – proprietari și chiriași din București. Materialul video de tip VOX Populi poate fi urmărit la acest link: https://bit.ly/voxpopulitrai.

Indexul T.R.A.I. a fost lansat pe 10 octombrie, într-o variantă beta (etapa de calibrare a datelor se va finaliza aproximativ într-o lună), în cadrul unui eveniment la care au luat parte arhitecți, specialiști în imobiliare, în locuire sustenabilă și în calitatea aerului, precum: Florin Enache – arhitect #Better; Bogdan Suditu – conf. univ. dr. Universitatea București și expert locuire în cadrul Asociației Make Better; Daniel Tudor – antreprenor în imobiliare, CEO The Concept; Mihai Toader-Pasti – expert în locuire sustenabilă; Cezara Copăcianu – communication manager Airly și Monica Dudău, marketing manager Storia.ro & OLX Imobiliare. Evenimentul a fost transmis LIVE pe Facebook și YouTube Storia.ro și poate fi urmărit la acest link: https://bit.ly/lansaretrai.

„Mă bucur foarte mult că aducem în atenția publică subiectul calității locuirii. Este evident că acest subiect apare ca o nevoie din ce în ce mai prezentă și oamenii încep să fie mai conștienți. Este foarte important să aducem în public subiectul evaluării calității locuirii, un aspect care ține foarte mult de felul în care fiecare dintre noi reușește să învețe să-și aleagă niște criterii care să-i fie potrivite. A începe să înțelegem niște criterii minime de care trebuie să ținem cont atunci când discutăm despre locuire e un prim pas”, a spus Florin Enache, arhitect #Better.

„Constrângerile și opțiunile sunt elemente care modelează foarte mult o piață a locuințelor și, mai departe, calitatea locuințelor. În acest moment ne aflăm într-o diversificare a opțiunilor, dar totuși cu foarte multe constrângeri. Într-un oraș funcțional și sustenabil, trebuie să existe opțiuni pentru toate categoriile de populație, iar populația să aleagă în cunoștință de cauză, nu constrânsă. Când vorbim despre calitatea locuirii trebuie să ne gândim în primul rând la locuință cu toate caracteristicile sale, precum elemente de calitate, suprafață ș.a.m.d, apoi la vecinătatea imediată, iar al treilea element de scară de analiză consider că este cartierul sau orașul. Indicele T.R.A.I. creează informație, pe de-o parte, iar pe de altă parte creează informare pentru viitorul utilizator de locuință, fie că achiziționează, fie că închiriază. Inițiativa Storia.ro este foarte importantă pentru că educă viitorul proprietar sau chiriaș” a spus Bogdan Suditu, conf. univ. dr. Universitatea București și expert locuire în cadrul Asociației Make Better.

Cum funcționează platforma trai.storia.ro

Inițiativa T.R.A.I. (Trafic. Repere. Aer. Imobiliare) vine în întâmpinarea unor nevoi încă neacoperite ale românilor în găsirea unei locuințe: standardul de viață, dincolo de interiorul casei.

Indexul preia date relevante din platforme specializate precum nivelul de poluare a aerului, intensitatea traficului, varietatea punctelor de interes și costul mediu pe metru pătrat, oferind o viziune de ansamblu asupra bunăstării fiecărui cartier în parte.

Trafic – Afișează date precise despre circulația rutieră și despre viteza medie de deplasare, în raport cu viteza maximă legală admisă în zonă. Un scor ridicat indică o mai mare fluiditate a traficul în cartierul ales.

Repere – Indexează totalitatea punctelor de interes dintr-o anumită zonă/ metru pătrat. Cu cât scorul este mai aproape de 100, cu atât cartierul beneficiază de mai multe magazine, supermarketuri, baruri și restaurante, grădinițe, școli, parcuri, locuri de joacă, facilități medicale și mijloace de transport în comun.

Aer – Senzorii Airly monitorizează constant calitatea aerului pe baza indicatorilor de poluare: particule în suspensie, oxizi de azot, O3, SO2, CO, temperatură, presiune atmosferică, umiditate și vânt. Cu cât scorul este mai ridicat, cu atât s-a înregistrat un aer mai curat în zona selectată.

Imobiliare – Calculează costul mediul pe metru pătrat al locuințelor din cartierul ales, raportat la media prețurilor imobiliare la nivel de țară. Un scor apropiat de 100 indică un interes crescut pentru acea zonă și implicit prețuri mai mari.

Sfaturi pentru alegerea locuințelor în funcție de Trafic, Repere, Aer și costuri Imobiliare

Daniel Tudor, antreprenor în imobiliare, CEO The Concept: „Există două aspecte importante atunci când se caută o locuință: interiorul și exteriorul casei. La interior trebuie să fim atenți la suprafața de care avem nevoie, la compartimentare, la spațiile de depozitare și, evident, la partea de calitate a aerului și a apei, la nivelul de umiditate din casă și la alte aspecte care țin de confort și estetică. Dacă ne uităm la zonă, trebuie să avem cât mai aproape facilitățile pe care le poate oferi orașul sau zona, să avem acces rapid la mijloacele de transport. În felul acesta am contribui și noi la un aer mai curat pentru că, dacă suntem mai aproape de aceste facilități și de locul în care ne desfășurăm activitatea profesională, consumăm mai puține resurse și ajungem mai repede la destinație. De asemenea, este importantă și zona de comunitate în care trăim – locurile în care te întâlnești cu oamenii, spațiile verzi și păstrarea lor curată ș.a.m.d.”

Mihai Toader-Pasti, expert în locuire sustenabilă: „Cred că sunt două lucruri foarte importante de menționat: pe de-o parte – responsabilitatea, iar pe de altă parte – inițiativa. Avem nevoie de indicatori cu care să măsurăm lucrurile ca să le putem îmbunătăți, pentru că altfel ajungem la niște povești foarte frumoase care nu coincid cu realitatea, iar asta creează neîncredere între diverși factori. Dacă vorbim despre locuirea sustenabilă, ea nu se întâmplă doar acasă, acolo unde controlezi cele mai multe dintre lucruri, și nici la birou, acolo unde controlezi totuși o parte, dar nu suficient de mare. Vorbim totuși despre sustenabilitate și în spațiul public. Atunci când oamenii vor redobândi ideea că sunt proprietari și că sunt responsabili față de spațiile publice, asta va schimba experiența și modul în care ei se raportează. Și nu doar ei ca oameni, ci și dezvoltatorii imobiliari, administrația locală, mediul de business ș.a.m.d. Ca să vorbim despre comunități sustenabile, dincolo de indicatori, avem nevoie de acest întreg ecosistem de schimbare care să acționeze la nivel local. Observ din ce în ce mai multe inițiative la nivel de bloc, de scară de cartier, grupuri de inițiativă civică și cred că schimbarea la oraș în România poate să vină și de la noi, ca indivizi, din grupul nostru de vecini și nu trebuie să așteptăm mereu să vină din alte zone.”

Cezara Copăcianu, communication manager Airly: „Motivele poluării diferă de la un context la altul. În orașele mari discutăm în principal despre un trafic intens, iar în orașele mici, deși nu vorbim despre trafic intens, ne referim la o activitate intens poluantă, precum activitatea unor fabrici. Cum respirăm un aer mai puțin poluat? E foarte important să luăm în considerare mai mulți factori. Cel mai sigur este să monitorizăm calitatea aerului cu anumite aplicații precum Airly. Însă, dacă nu avem această posibilitate, ne putem orienta observând traficul – dacă este un trafic intens, atunci nivelul de poluare este mare. În al doilea rând, ne uităm la spațiile verzi, cu cât sunt mai multe, cu atât este mai bine. E important să evităm zonele cu fabrici, cu gropi de gunoi și zonele în care se construiește intens. Pe lângă evitarea zonelor poluate, e foarte important să contribuim și noi la a nu polua în plus, căutând zone care ne oferă facilități îndeajuns încât să nu poluăm masiv mergând cu mașina la birou în fiecare zi, de exemplu.”

Prin noul index numit T.R.A.I. se conturează o imagine mai clară și reală a nivelul de trai. Echipa Storia.ro va rămâne interesată permanent de situația și nevoile reale ale celor care se află în căutarea unor locuințe, motiv pentru care se va lucra constant la îmbunătățirea indexului T.R.A.I., prin adăugarea unor indicatori noi și relevanți, dar și prin completarea cu date noi despre cât mai multe cartiere și zone din țară.

Sursa: StirilePROTV Dată publicare: 11-10-2022 17:28