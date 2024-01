Stăpânii de animale, din ce în ce mai generoși când vine vorba de prietenii necuvântători. „Îi oferim ce-i mai bun”

Piața produselor pentru animalele de companie a ajuns, la noi în țară, la trei miliarde de lei și este în creștere de la an la an.

De la mâncare, la jucării, haine și chiar mobilier pentru prietenii cu blană, oferta este din ce în ce mai diversificată, iar clienții sunt tot mai educați în această direcție. Analizează ingredientele de pe etichetă și cumpără ce este mai bun pentru cățeii și pisicile lor.

Un domn căuta o lesă pentru cățelușa lui. Nu a plecat, însă din magazin fără să îi cumpere și o recompensă. Recunoaște că întreaga familie îi acordă multă atenție Ritei.

Iubitor de animale: „O metisă cățelușă, o răsfățăm, o iubim, o drăgălim, îi dăm de mâncare, ne jucăm cu ea. Încercăm să-i oferim ce-i mai bun din piață, mâncărurile biologice, naturale”.

Iubitor de animale: „De toate. Mai mult decât copilului nostru, care are 37 de ani acum, nu mai e copil. De câte ori am ocazia, dacă găsesc ceva. De Moș Crăciun, acum, i-am îmbrăcat în Moș Crăciun pe el și ei i-am pus fustiță, am îmbrăcat-o în ștrumf”.

Inclusiv magazinele internaționale au lansat colecții de haine pentru animalele de companie, tocmai pentru că cererea este din ce în ce mai mare. Piața de produse pentru necuvântătoare a ajuns în România la trei miliarde de lei, fiind în continuă creștere. Oferta este din ce în ce mai diversificată și au apărut inclusiv producători români.

Anca Maria Ivan, medic veterinar: „Stăpânii vin și se interesează, citesc, au o deschidere mult mai mare pentru calitate. Nu au renunțat la hrana bună, hrana este principala nevoie a unui animal, poate au renunțat să cumpere anumite branduri populare și acum se orientează către o calitate mai bună, la un preț mai mic. Variază cumva produsele pe care le achiziționează unele periodic, săptămânal, altele lunar sau la câteva luni”.

În medie, stăpânii de animale alocă 130 de lei pe lună pentru produsele destinate animalelor de companie.

Alexandru Niculescu, vicepreședinte operațiuni, online retail: „Chiar în mediul rural ne uităm comenzile au fost în anul 2023 cu peste 30% mai mari din punct de vedere valoric, față de anul anterior, iar acesta reprezintă cea mai accelerată creștere. Cele mai căutate fiind produsele pentru animalele de fermă și hrană pentru pisici”.

Pisicile sunt cele pentru care acest mare comerciant a înregistrat cele mai multe comenzi, fiind urmate de câini, păsări, rozătoare și pești.

