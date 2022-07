SsangYong Finance prin Impuls Leasing scurtează drumul spre o afacere de success

• Dobanda: 1.99% p.a. variabila (Euribor 3M);

• Avans: incepand cu 10%

• Perioada de finantare: 12-60 months / 1-5 years;

• Valoare reziduala: 1% - 20%

• Finantare in moneda Euro;

*Consultați condițiile ofertei pe www.ssangyong.ro

"Brandul nostru a ajuns anul acesta în punctul în care un parteneriat strategic și un serviciu solid de finanțare susține și impulsionează un segment de business mai puțin exploatat până acum. Adresarea entităților juridice care pot să găsească în brandul SsangYong o alternativă puternică pentru dezvoltarea unui parc auto compus din mașini cu un raport calitate pret excelent si 5+5 ani garanție extinsă credem că o să facă diferența”, declară Alin Nedelcu, Business Development Manager SsangYong Romania.

"Suntem onorati ca la portofoliul parteneriatelor deja existente s-a adaugat si SsangYong Finance si totodata convinsi ca impreuna vom reusi sa ne adaptam la noile realitati si asteptari ale clientului astfel incat parteneriatul nostru sa fie unul de succes. Suportul nostru se indreapta nu numai catre clientul final ci si catre reataua autorizata de dealeri SsangYong prin acordarea finantarilor de stoc si drive-test, printr-o oferta comerciala competitiva", au declarant reprezentanții Impuls Leasing

Despre SsangYong Motor

SsangYong Motor Company este cel mai vechi producător auto din Coreea de Sud specializat în producția de 4x4 și tracțiune integrală care exportă în acest moment în peste 126 de tări.

Cei peste 69 de ani aduc o istorie de fontiere depășite cu încredere într-un viitor mai bun. Compania este respectată pentru stilul atractiv și performanța remarcabilă a autoturismelor pe care le oferă.

KORANDO este începând cu anul 1983 sinonim afirmației "Korea Can Do ", a devenit bestsellerul nostru în România, o marcă ideală pentru familie și primul care o să pornească anul viitor în segmentul electric.

Brandul TIVOLI, acoperă segmentul SUV-urilor de dimensiuni mici, aduce un raport calitate preț excelent și convinge consumatorul să spună ILOVIT. Anul acesta a primit întăriri prin extensia TIVOLI Grand ce aduce spațiu suficient și un portbagaj de 720 litri.

Vârful de lance SsangYong este arătosul REXTON excelent dotat pentru a concura fără rezerve cu orice rival, în categoria sa.

Puternicul Musso aduce utilitate maximă fiind înzestrat cu virtuțile clasice specifice pick-uprilor și poate răspunde nevoilor celui mai exigent argicultor sau constructor.

Așadar, consumatorul poate găsi cu siguranță un model SsangYong care să i se potrivească. Doar suntem Specialiștii în 4x4 din Coreea.

Scurt istoric IMPULS-Leasing România

► IMPULS-Leasing România este una dintre cele 6 filiale internationale ale grupului Austriac, IMPULS-Leasing International GmbH, fondat în cadrul unui plan regional de dezvoltare pe termen lung al grupului.

► Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG este finanțatorul exclusiv al grupului și singurul acționar al IMPULS Leasing International GmbH

► Impuls Leasing International Group prin Raiffeisen Impuls Leasing a fost fondat în 1983 la Linz.

► Impuls Leasing România a fost înființată în decembrie 2006, alături de marea extindere a grupului Impuls-Leasing International GmbH în Europa de Est, având Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG ca unic finanțator al grupului, iar primele finantari s-au facut incepand cu luna aprilie 2007.

► In acest an, in luna aprilie, se implinesc 15 ani de cand Impuls Leasing România activeaza pe piata locala - de la semnarea primului contract de leasing.

► Serviciile oferite de IMPULS-Leasing România se bazează pe rezultatele excelente, dovedite în timp, ale unei echipe profesioniste din domeniul leasingului pentru finanțarea vehiculelor, remorcilor, camioanelor, echipamentelor pentru construcții, precum și pentru finanțarea mașinilor și echipamentelor industriale. Această experiență de lungă durată este atuul principal al companiei IMPULS-Leasing, reprezentând garanția unei cooperări sănătoase pe termen lung.

► IMPULS-Leasing România s-a dovedit a fi una dintre cele mai importante companii de leasing din România, fiind reprezentanta la nivel national prin 9 filiale in cele mai importante orase din tara, alaturi de sediul central din Bucuresti.

Dată publicare: 12-07-2022