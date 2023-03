Se lansează cea de-a cincea ediție a concursului de scenarii și pitch-uri de film! Înscrierile, deschise până pe 2 aprilie

Aflat la cea de-a șaptea ediție, AIFF va avea loc anul acesta între 21 și 24 aprilie în București.

„WSF a crescut mult de la prima ediție de acum 5 ani, mai cu seamă de când s-a transformat într-un workshop de dezvoltare de scenarii internațional. Write a Screenplay For... oferă posibilitatea cea mai directă, atât pentru scenariști amatori cât și profesioniști, de a-și transforma ideile în scenarii, fiind singurul laborator care are ca finalitate intrarea în producție a proiectelor. Ținta programului este să acompanieze eficient scenariștii în a-și dezvolta ideile și să îi pună în contact direct cu cei care produc efectiv filme sau seriale. Anul acesta, la Berlinală, ne-am bucurat de premiera seriei Spy/Master, dezvoltată în cadrul WSF și sper să avem ocazia ca această tradiție să continue și în anii următori“, spune Cristian Mungiu, inițiatorul concursului și unul dintre cei mai cunoscuți cineaști români la nivel mondial.

Write a Screenplay for… este organizat, anul acesta, în parteneriat cu PRO TV și are în vedere două secțiuni: proiecte de mini-serie TV, cu povești structurate pe durata a 6 sau 8 episoade și filme de lungmetraj de ficțiune. „Am început cu ateliere de scenaristică TV pentru scenariști recomandați de case de producție, așa că propunerea de parteneriat cu un concurs cu tradiție ca WSF a venit ca un pas firesc, parte a unei strategii care își propune descoperirea și susținerea povestitorilor locali. E ușor să legi parteneriate atunci când ai scopuri comune: descoperirea de noi talente, a poveștilor locale, dar mai ales importanța acordată mentoringului scriitorilor. Cred că acest interes pentru mentoring, manifestat în multe alte feluri înainte, l-a determinat pe Cristian Mungiu să creeze un format aparte de concurs, cu development one-on-one inclus. De la prima noastră discuție a fost limpede că atât echipa WSF, cât și noi, vedem în acest proiect mai mult decât un concurs, poate mai curând un incubator de scenaristică, așa că am hotărât împreună să dezvoltăm partea de training, pe lângă cea de development one-on-one deja existentă. Suntem încântați de parteneriat și sperăm să dezvoltăm împreună și alte inițiative“, declară Gabriela Iacob, Head of Scripted Content Development la PRO TV.

Finaliștii concursului vor beneficia de o perioadă de lucru activ, individual și în grup, cu scenariști și consultanții pentru dezvoltarea proiectelor care îi vor ghida să dezvolte un scenariu complet. Faza de dezolvatare a proiectelor va include și sesiuni de training cu Gabriela Iacob, individuale și de grup, pentru scrierea scenariilor de film și TV. Ulterior, PRO TV și Asociația Cinemascop vor alege proiectele câștigătoare ce vor fi considerate pentru intrarea în circuitul de producție TV (mini-serii) sau, respectiv, de producție cinematografică (proiectele de lungmetraj de ficțiune).

Aplicațiile, sub forma unor scurte rezumate ale scenariilor, trebuie trimise la adresa [email protected] până la data de 2 aprilie 2023, ora 23:00 (ora României). Concursul este deschis atât scenariștilor sau scriitorilor profesioniști, cât și celor aflați la debut și nu se percepe taxă de înscriere.

Peste 700 de proiecte au fost analizate în edițiile anterioare ale Write a Screenplay For…, iar printre proiectele câștigătoare se află și scenariul mini-seriei HBO Europe, Spy/Master ce a fost prezentată anul acesta în cadrul Berlinale Series, de altfel primul proiect românesc arătat în această secțiune.

Regulamentul concursului, adresa de contact și alte detalii pe: http://filmedefestival.ro/wsf/regulament-de-concurs.

