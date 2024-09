Schimbarea anotimpurilor ne influențează moral: Ce prețuim cel mai mult vara și primăvara

Această fluctuație are implicații semnificative asupra activității politice, deciziilor juridice și sănătății publice, întrucât schimbarea valorilor morale poate influența modul în care gândim și ne comportăm, scrie Spot Media.

Cercetătorii au descoperit că succesiunea anotimpurilor influențează felul în care ne raportăm la anumite valori morale. Studiul realizat de University of British Columbia are potențiale implicații în politică, justiție și sistemul de sănătate, relatează Neuroscience News.

Cercetarea publicată în luna august în jurnalul științific Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) a analizat răspunsurile la sondaje oferite de peste 230.000 de oameni din Statele Unite într-un interval de peste zece ani și a arătat că atașamentul oamenilor față de anumite valori morale fluctuează în funcție de perioada anului.

