Scene terifiante într-un oraș din SUA. Un bărbat a furat o mașină sub amenințarea armei

O dimineaţă obişnuită s-a transformat într-una de groază pentru o familie din oraşul american Albuquerque

Un bărbat mascat şi înarmat şi-a făcut apariţia în faţa casei şi, sub ameninţarea armei, a furat maşina băiatului cel mare, care chiar atunci voia să plece spre şcoală.

Jaful a fost înregistrat de camerele de supraveghere, iar poliţia speră să-l prindă cât mai repede pe individ.

Jaful a avut loc la prima oră a dimineţii, într-un oraş din statul american New Mexico. În timp ce părinţii se pregăteau să plece la serviciu, unul dintre copii, un adolescent de 17 ani, iese din casă şi se îndreaptă spre maşină.

Shawn Gazolas: "Am văzut o figură întunecată, am observat arma şi am ridicat mâinile. I-am dat cheile şi el s-a urcat în maşină."

Imediat ce individul urcă la volan, tânărul fuge în casă şi îi spune tatălui său ce s-a întâmplat. Tatăl iese în fugă afară, dar nu reuşeşte să-l oprească pe hoţ.

Elizabeth Gazolas: "Mă spălam pe dinţi şi, dintr-o dată, am auzit urlete şi ţipete."

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Reina Gazolas: "Îl iubesc atât de mult şi mă bucur că nu s-a întâmplat nimic grav. Mulţumesc lui Dumnezeu că a făcut ceea ce trebuia."

Familia s-a mutat de curând în acest cartier, pe care îl credeau liniştit. Acum trebuie să-şi ia noi măsuri de siguranţă.

Elizabeth Gazolas: "Ne gândeam că va fi un loc sigur să ne creştem copiii. Şi mă doare să văd că se întâmplă aşa ceva. Să încerci să răneşti oameni nevinovaţi."

Poliţiştii încearcă acum să dea de urma individului, însă ancheta e îngreunată de faptul că acesta era mascat.