Satul devenit refugiu pentru agresorii sexuali. Peste jumătate din locuitori au fost condamnați

Jumătate din locuitorii satului Miracle sunt agresori sexuali, însă în zonă locuiesc și familii cu copii.

Comunitatea a fost fondată de preotul Dick Witherow, în 2009, pentru a ajuta agresorii să se reintegreze în societate.

Satul, în care majoritatea locuințelor sunt, de fapt, bungalouri. Legea din Florida spune că niciun agresor sexual nu poate să locuiască la mai puțin de 300 de metri de o școală, grădiniță, parc sau zonă de joacă.

Pe site-ul satului scrie că violatorii și agresorii nu sunt acceptați în comunitate.

Cu toate acestea, unul dintre fondatorii satului, Pat Powers, a fost închis timp de 12 ani după ce a avut o relație cu o studentă pe care o antrena. Acesta crede că agresorii sexuali care și-au ispășit pedeapsa merită o a doua șansă.

Un alt rezident, Chris Dawson, a fost acceptat în comunitate deși a fost condamnat pentru întreținerea de relații sexuale cu un minor - iubita sa în vârstă de 14 ani - pe când el avea 19 ani.

După spusele lui, credea că fata era mai mare și că „nu avea nicio idee” că era sub limita de vârstă. Cei doi au fost împreună trei luni.

„M-a mințit în legătură cu vârsta ei și cu un act de identitate fals. Nu am avut nicio idee. Toți prietenii ei o credeau așa că am crezut-o și eu, credeam că are 18 ani. Obișnuiam să cânt la tobe într-o formație, să facem turnee și aveam prieteni minunați”, a povestit Chris Dawson.

Un alt locuitor este Chad Stoffel, un fost profesor de muzică. El a întreținut relații sexuale cu un student în vârstă de 16 ani.

Bărbatul homosexual a fost crescut într-o familie religioasă. El a mărturisit că a fost consilier la un minister anti-gay în încercarea de a deveni heterosexual.

Mulți locuitori nu au fost de acord cu primirea lor în comunitate. Linda Moss este una dintre rezidentele care s-a împotrivit. Însă percepția i s-a schimbat după ce i-a văzut pe aceștia cântând în biserică.

„Eram nervoasă, cunoscusem vreun agresor sexual vreodată în viața mea? Nu. Voiam? Nu. Îi voiam în biserica mea? Cu siguranță nu. Auzi doar despre cei răi, auzi doar crimele odioase”, a spus ea.

Sursa: Daily Star Etichete: , , , Dată publicare: 04-09-2022 16:45