Șase prieteni și-au fat foc la păr unul altuia folosind o sticlă de vodcă. Filmulețul a deveni viral VIDEO

După câteva secunde, bărbații sting focul ce le cuprinde părul, însă unul dintre ei pare să întâmpine dificultăți. Într-un final, scapă și el de flăcări, după ce și-a frecat capul de corpul prietenului său.

Videoclipul a devenit viral, iar oamenilor nu le vină să creadă ceea ce văd.

„De asta trăiesc femeile mai mult”, a scris o persoană.

„Cât de stupizi pot fi bărbații uneori?”, a scris o altă persoană.

Another one why Women live longer than men.. ???????? pic.twitter.com/vXCad5WJpC