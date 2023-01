S-a deschis Bunny Style, primul hotel pentru iepuri din Honk Kong. Blănoșii au parte de hrană, joacă și tratamente cosmetice

Mai este doar o zi până intrăm în Noul An Chinezesc, care va fi sub semnul Iepurelui. Nu întâmplător, la Hong Hong s-a deschis primul hotel dedicat iepurașilor.

Acolo sunt cazați blănoșii pe care proprietarii nu-i pot lua în vacanța de Anul Nou.

Hotelul oferă servicii complete pentru iepuri: hrană delicioasă, joacă și, de ce nu... tratamente cosmetice.

Bunny Style este primul hotel pentru iepuri din Hong Kong. Donna Li este cea care a pus afacerea pe picioare, după ce și-a dat seama că se apropie Anul Chinezesc al Iepurelui și micile animale pufoase devin tot mai populare în metropolă. Localnicii vin aici să-și lase animalele de casă la pleacarea în concediu. Și, tot aici, au loc petreceri dedicate iepurilor.

Donna Li, fondator Bunny Style: „Cred că iepurii înțeleg ce spun oamenii. Pot simți dacă suntem blânzi cu ei sau dacă avem grijă de ei. Eu vorbesc mult cu iepurii, atunci când îi îngrijesc. Le spun cât de frumoși și de simpatici sunt. Ca să-i facem să se simtă bine, încercăm să le oferim un mediu sigur, mai ales când îi scoatem din cuști ca să facă mișcare.”

În septembrie, autoritățile din Hong Kong au eliminat carantina pentru cei care se întorceau în oraș, impusă din cauza pandemiei de COVID. Iar fondatoarea hotelului pentru iepuri a început să primească nenumărate cereri de la cei care abia așteptau să plece în prima vacanță internațională din ultimii ani.

Rainbow Lo, stăpânul unui iepure: „Înainte să plecăm în concediu luna trecută, am găsit locul acesta, Bunny Style, pe internet. Am lăsat iepurele aici pentru câteva zile. Am fost liniștiți că iepurele nostru se simțea bine aici, pentru că îl puteam vedea în timp real, pe camerele video. Și am primit și filmulețe de la proprietarul hotelului, așa că știam că iepurele nostru țopăie pe aici și se distrează.”

Hotelul are 15 cuști pentru iepuri și, pe lângă hrană, îngrijitorii se ocupă și de starea de spirit a micilor animale. Iepurii sunt spălați, periați, li se taie ghearele și primesc, chiar, mici prăjituri preparate din hrană pentru iepuri. Proprietarii lor sunt încrezători că iepurii sunt pe mâini bune.

Winky Ng, stăpânul unui iepure: „Merg în vacanță în Japonia curând și e prima oară când îmi las iepurele în Hong Kong și trebuie să recunosc că sunt un pic agitată. Cred că cel mai important lucru e să te interesezi. Am făcut rezervarea cu câteva luni în avans. Nu cred că e o idee bună să îmi las iepurele cu prietenii sau cu rudele pentru că nu știu dacă au mediul potrivit pentru iepuri, nu știu dacă temperatura e potrivită sau dacă podeaua e acoperită cu ceva moale.”

O noapte la acest hotel costă aproximativ 15 dolari. În acești bani sunt incluse apa, fânul și o jumătate de oră de joacă. Proprietarii iepurilor pot plăti suplimentar pentru serviciile de cosmetică și pentru meniul exclusivist.

Dată publicare: 21-01-2023 09:01