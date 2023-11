Românii cad victime în număr mare escrocilor care le promit câștiguri fabuloase prin investiții în acțiuni. Cum acționează

Victimele au căzut pradă unor escroci care promit câștiguri rapide prin așa-zisele investiții în acțiuni. De cele mai multe ori, reclamele false de acest tip apar pe rețelele sociale și cuprind imaginea unor companii mari, precum Hidroelectrica sau Transgaz.

Fie că e vorba de reclame pe rețele sociale, fie că sunt contactate direct la telefon, victimele povestesc că promisiunile sunt aceleași: oportunități de investiții extrem de profitabile, dar care în realitate nu există.

Atrași de câștigurile mari, oamenii au fost convinși să transfere bani pe care au aflat, cu dezolare, că i-au pierdut.

Comisar-șef de poliție Sorin Stănică, specialist al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității: ”Câștigul fabulos de bani, într-un termen scurt, investiție mică și o anumită presiune pe care o pune pe utilizator. Acum, dacă nu investiți acum, pierdeți ocazia. Astfel de elemente trebuie să ne atragă atenția imediat”.

În multe situații, sub pretextul că acordă suport tehnic, escrocii au convins victimele să instaleze pe telefon aplicații de control la distanță.

Comisar-șef de poliție Sorin Stănică, specialist al Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității: ”Poate să facă ce vrea cu datele și cu dispozitivul nostru, inclusiv să ia credite de la o bancă în numele nostru, să își transfere banii”.

Șarlatanii se folosesc în general de imaginea unor companii mari, listate la bursă, pentru a câștiga credibilitate. Cum ar fi Hidroelectrica sau Transgaz.

Companiile nu acordă niciodată dividende lunare, așa cum promit escrocii

În multe astfel de reclame false, escrocii folosesc un limbaj specializat și vorbesc despre cumpărarea de acțiuni care vor genera dividende.

Este bine de știut că această parte din profit care se împarte acționarilor nu se acordă așa, lunar, cum scrie aici. În general companiile listate la Bursa de Valori Bucuresti acordă doar o dată pe an sau, în cazuri mai rare, se acordă și dividende speciale o dată sau de două ori pe an. Toate aceste informații sunt publicate, de altfel, pe site-ul Bursei de Valori București, unde fiecare companie listată are o secțiune separată.

Dacă vreți să faceți investiții și să aveți câștiguri reale, este bine să mergeți la un broker de încredere cu care să semnați un contract înainte de a da bani.

Lucian Isac, reprezentantul unei societăți de brokeraj: ”Orice afacere, ca și la furnizorul de utilități, este precedată de încheierea unui contract în care sunt prezentate clauze, este destul de voluminos, suntem obligați prin lege, tocmai ca investitorii să fie protejați. Nu se pune problema să dați întâi bani, după care să primiți o hârtie”.

Pe site-ul sigurantaonline.ro găsiți mai multe informații despre cum puteți evita să deveniți victime. De asemenea, Autoritatea de Supraveghere Financiară publică periodic date despre platformele neautorizate.

Sursa: Pro TV
Dată publicare: 11-11-2023 19:18