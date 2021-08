România este cel mai mare producător de instrumente muzicale din UE. 80% din producție este exportată

StirilePROTV

România este cel mai mare producător de instrumente muzicale din Uniunea Europeană, iar 80 la sută din producție merge la export.

Cele mai multe dintre instrumente sunt fabricate la Reghin, în județul Mureș, unde prima vioară a fost realizată în urmă cu 70 de ani.

Meseria de lutier este însă pe cale de dispariție, pentru că nici o școală de la noi nu pregătește ucenici în artă viorilor.

„Se folosesc două tipuri de lemn, pentru față molidul, iar pentru spate folosim paltinul, e un paltin special cu un anumit defect se vede la structura acest desen frumos pe care noi numim creț”, spune un lutier.

Claudiu Ciurbă, lutier, a studiat artă fabricării viorilor la o școală de prestigiu din Italia, la Cremona. Asta pentru că în România nicio școală nu pregătește lutieri. În familia lui toată lumea cânta la un instrument.

„După revoluție, foarte mulți nu și-au permis să își achiziționeze un instrument de maestro. Din cauza asta au plecat foarte multe instrumente la export. Piață de desfacere cea mai mare pentru mine personal e Japonia, în Japonia”, spune Claudiu.

Un alt lutier renumit în Reghin este Vasile Mare. În atelierul amenajat în curtea casei l-a initiat și pe fiul sau în această artă a viorilor.

„Fac numai 10-12 instrumente pe an că sunt lucrate manual și profesional. Instrumentele străinilor au prețuri foarte mari, de asta revin foarte mulți să ia din România că sunt mult mai ieftine”, a transmis Vasile Mare.

Fabrică din Reghin a devenit cel mai mare exportator de viori, violoncele, chitare și alte instrumente muzicale. A produs până acum aproximativ 5 milioane de bucăți.

„Aproape 80 la sută din poductie se duce la export pe toate continentele atât UE, cât state Canada, Australia, Turcia, Asia, la divserse țări arabe, Japonia și chiar America Latină”, spune Nicolae Bâzgan, directorul Fabricii de Instrumente Muzicale din Reghin.



Din lipsa de lutieri, fabrică lucrează tot mai mult tehnologizat. Uneori îi instruiește pe lutieri pe propria cheltuială. Pensionară acum, doamna Rodica Pop, maistru, se ocupă cu pregătirea începătorilor.

„Tare aș mai vrea să mai am generații care să învețe meserie și să fie interesați de construcția de instrumente musicale. Sunt oameni mai în vârstă care sunt instruiți, dar nu se formează așa de bine că cei tineri”, spune doamna Rodica Pop.

„Am început aici de mic copil am venit la 17 ani, în primul an de profesională. Am făcut practică la instrumente muzicale, practic e prima meserie pe care am învățat-o”, a mărturisit Andrei Șerban, angajat al fabricii.

Prețul unei viori care a fost lucrată manual pornește de la 2500 de euro.