Roger Federer nu a fost lăsat să intre în vestiar la Australian Open. Reacția jucătorului

Jucătorul a fost oprit de un agent de pază chiar înainte de a intra în vestiar.

Acesta nu l-a lăsat pe tenismen să intre fără legitimația care să ateste că este acreditat.

Jucătorul nu s-a opus și chiar s-a amuzat de situație. Și-a așteptat antrenorul și abia atunci, bărbatul de la pază i-a permis lui Federer să intre în vestiar.



Roger who? Doesn't ring a bell, sorry ????

Even @rogerfederer needs his accreditation ????

????: @Eurosport_UK pic.twitter.com/TjUtfAL3SH