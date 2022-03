Refugiații ucraineni își găsesc job în România: 800 de anunțuri de angajare Ukrainian friendly disponibile

Getty

Pe măsură ce tot mai mulți cetățeni ucraineni se refugiază pe teritoriul României pentru o perioadă nedeterminată, crește și nevoia lor de a găsi o sursă stabilă de venit.

În doar două săptămâni, de când platforma de recrutare BestJobs a introdus eticheta specială „Ukrainian friendly” prin care angajatorii pot evidenția joburile potrivite cetățenilor ucraineni, companiile au activat aproximativ 800 de astfel de anunțuri, care însumează peste 2.400 de joburi. Cele mai multe sunt în domeniile telecomunicații (18%), tehnic & inginerie (23%), vânzări (8%), contabilitate (8%) și HoReCa (6%).

De la începutul conflictului din Ucraina, interesul pentru obținerea unui aviz de muncă și a unei vize în România a crescut semnificativ, potrivit tendințelor înregistrate de motoarele de căutare. Aceste date se reflectă și în numărul de noi candidați vorbitori de limbă rusă sau ucraineană a crescut de 4 ori. Datele oficiale arată că sunt înregistrate în Revisal 3.012 contracte de muncă ale unor cetăţeni ucraineni, cu 346 mai multe decât în 24 februarie și numărul lor este în creștere, întrucât tot mai mulți își exprimă interesul pe rețele de socializare sau în grupuri de suport.

Joburi Ukrainian friendly

IT/Telecom. Dezvoltatorii de software ucraineni sunt în top 5 cei mai buni profesioniști IT la nivel global, datorită expertizei tehnice solide, nivelului ridicat de competență în limba engleză (70% vorbesc engleza la un nivel intermediar superior) și cunoștințelor disciplinelor emergente (Go, AI, big data, blockchain). , etc.)

Tehnic/Inginerie. Sunt joburi care se concentrează pe competențele tehnice și mai puțin cunoștințe de limbă străină, astfel că activitatea unui astfel de specialist se poate derula fără mari probleme. Iar dacă există și un nivel basic de limba engleză, atunci oportunitățile cresc.

Vânzări. Cu aproape 320 de joburi în vânzări marcate Ukrainian friendly, este un domeniu în care ucrainei care vorbesc o româna sau o limbă străină de circulație internațională, își pot găsi rapid un job. Oferta este diversă, de la poziții de casier, lucrător comercial, reprezentanți vânzări la joburi de suport vânzări, unele chiar în limba rusă.

„Odată cu primul val de refugiați care a ajuns în România, întreaga echipă BestJobs s-a mobilizat pentru a îi susține pe cei nevoiți să se adapteze rapid la acest mediu nou pentru ei, fiind printre primii care am anticipat nevoile de integrare ale celor care se stabilesc pe teritoriul țării noastre pe perioadă nedeterminată. Astfel, am dezvoltat o facilitate prin care aceștia pot identifica mai ușor joburile potrivite lor - prin eticheta Ukrainian friendly job. Impresionați de numărul mare de companii care și-au arătat susținerea, la rândul lor, activând sute de joburi Ukrainian friendly, continuăm să ne punem resursele în direcția susținerii acestor refugiați și am creat o pagină specială, prin intermediul căreia, toți angajatorii deschiși la a angaja refugiați ucraineni, ne pot solicita anunțuri gratuite. De asemenea, îi încurajăm să doneze laptopuri și echipamente de comunicare”, spune Ana Vișian, Marketing Manager

Cetățenii ucraineni în căutare de job pot găsi pe platformă anunțuri marcate cu eticheta specială, care beneficiază de traducere în limba ucraineană, pentru un acces facil. În plus, aceștia au la dispoziție numărul de telefon (+40) 31 710 4230, unde vor primi suport în limba engleză pentru identificarea joburilor potrivite și asistență în procesul de recrutare.

