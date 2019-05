Reacția unui restaurant după ce un client a primit din greșeală o sticlă de vin de 5000 euro

Oficialii Hawksmoor Manchester au precizat că persoana respectivă comandase un vin Bordeaux, în valoare de 300 de euro, însă, dintr-o greșeală a chelnerului, a primit o sticlă de Chateau le Pin Pomerol, de la aceeași cramă, în valoare de 4.800 de euro, scrie BBC.

"Clientului care accidental a primit un Chateau le Pin Pomerol, din anul 2001, care costă 4500 de lire sterline, noaptea trecută - sperăm că s-a bucurat de seara petrecută! Pentru angajatul care accidental a servit-o, fruntea sus! Oamenii mai greșesc uneori, dar noi te iubim oricum", au scris reprezentanții restaurantului pe Twitter.

To the customer who accidentally got given a bottle of Chateau le Pin Pomerol 2001, which is £4500 on our menu, last night - hope you enjoyed your evening! To the member of staff who accidentally gave it away, chin up! One-off mistakes happen and we love you anyway ????