Puiul de pitbull, lăsat să moară de frig, adoptat de un ofițer din California

Twiter/ Daytona Beach Police Department

Un pui de pitbull, care a fost salvat după ce a fost lăsat să moară de frig în apele înghețate ale Râului Halifax, a fost adoptat.

Impresionat de soarta sa, un ofițer de poliție a luat decizia să-l adopte și să-i ofere o nouă șansă la viață, scrie The Independent.

Puiul a primit chiar și un nou nume, fiind numit „River” (nr.râu), amintind de momentul în care a fost abandonat sub un pod din Florida, atunci când termperaturile erau sub zero grade.

Un ofițer de poliție s-a atașat mult de pui și l-a vizitat periodic în timp ce acesta se recupera. Imediat după ce s-a vindecat, ofițerul a decis să-l adopte.

