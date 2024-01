Producătorii de cozonaci, succes de zile mari în perioada sărbătorilor de iarnă. Românii au cumpărat 17 milioane de bucăți

Spre deosebire de alți ani, pe piață au avut succes și cozonacii în culori stridente și forme neobișnuite. De altfel, asociațiile de producători estimează că jumătate din producție a fost făcută după libera imaginație a cofetarilor.

Un cozonac umplut până la refuz cu ciocolată și nucă măcinată, scăldat apoi într-o baie de sirop și coniac, a bătut toate recordurile de vânzări ale unei brutării din Capitală. În fața unei asemenea tentații, puțini s-au putut stăpâni.

Maria Acristei, proprietara unei brutării: "În săptămâna Crăciunului am copt undeva la 250 de cozonaci în fiecare zi. Și toată luna decembrie am fost cam cu 100, 70 pe zi. Am avut cerere mai mare, dar, din păcate, cam asta a fost capacitatea noastră maximă."

Nu a trecut neobservat nici un cozonac în culorile tricolorului. Dar nici varietățile cu ciocolată albă, fistic, suflate cu praf de aur sau cele cu infuzii de fructe. Ca niciodată, de aceste sărbători, imaginația cofetarilor nu a avut limite.

Viorel Marin, Asociația de Morărit și Panificație: "Peste 50% din sortimente au fost total noi, din punct de vedere al formei, mărimii, culorii, aromelor, ingredientelor folosite. Diversitatea și inovația își asigură vânzarea pentru că românii sunt dornici să vadă mereu ceva nou, să aibă un gust bun, dar asociat cu un produs tradițional care știu că le face plăcere."

Asociațiile de producători estimează că de Crăciun și Revelion s-au pregătit în jur de 20 de milioane de cozonaci. 17 milioane au fost vândute în țară, iar restul au ajuns la românii din străinătate sau încă așteaptă cumpărători în magazine. 10.000 de bucăți au plecat numai din depozitul unui hypermarket online.

Arnaud Dussaix, reprezentantul unui hypermarket online: "Împreună, cozonac și panettone, am vândut cam 10 mii de bucăți. Ne-au rămas câțiva cozonaci mici care acum sunt la reducere."

Și cozonacul italian s-a bucurat de succes printre cumpărători. Potrivit celor din industrie, pentru prima dată, panettonul făcut în România l-a depășit în vânzări pe cel adus din străinătate.

Variantele cu ciocolată și fructe confiate pregătite în această brutărie din Oradea, de pildă, au cucerit mulți cumpărători.

Iar stocurile acestui comerciant din București s-au epuizat înainte de Crăciun.

Alexandru Tihon, managerul unei gelaterii: "Este un Panettone cu două stele Michelin, făcut special pentru brandul nostru și cu două săptămâni înainte de Crăciun am epuizat toate stocurile. La anul ne pregătim mai din timp, în septembrie deja deschidem site-ul pentru comenzi."

Totuși, în comparație cu vânzările de cozonac tradițional românesc, cele de panettone înseamnă mai puțin de 10%.

Dată publicare: 13-01-2024 17:57