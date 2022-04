Primăria din Bistrița a decis să amendeze șoferii care au roțile mașinilor pline de noroi. Șofer: ”Să asfalteze drumurile”

Deși în Bistrița sunt zeci de străzi neasfaltate, Primăria a decis să îi amendeze drastic pe șoferii care au roțile mașinilor pline de noroi.

Sancțiunile ajung până la o mie de lei. Cum era de așteptat, decizia i-a revoltat pe conducătorii auto.

La Bistrița a început cu mult avânt o campanie de curățare și spălare zdravănă a străzilor care sunt asfaltate, iar autoritățile au stabilit și o serie de amenzi pentru cei care ajung cu mașinile pe marile bulevarde și au noroi pe roți.

Prin urmare, șoferii care nu își spală mașina înainte să ajungă în centrul orașului riscă să fie opriți de polițiștii locali și sancționați. Asta în condițiile în care zeci de străzi din oraș sunt neasfaltate și locuințele din zonă nu au canalizare.

Șofer: ”Vine primarul aici, îmi trimite spălătorie aici sau cum, unde să spăl mașina? Dezastru, suntem condamnați la praf și mizerie, cu tot că plătim impozite de zeci de ani.”

Reporter: ”Ce faceți dacă vă oprește Poliția Locală?”

Șofer: ”Să meargă la primar să o plătească el, să vină să asfalteze drumurile. Uitați cum arată roțile, unde să mă duc să o spăl?”

Șoferiță: ”Aș avea și eu pretenții. Dacă el are pretenții am și eu, ca cetățean, să vină să asfalteze și nu mai am nevoie să spăl roțile.”

Șofer: ”Cum vrea el să spele roțile la mașini? Să ne facă drumul atunci. Nu se poate treaba asta, nu ai cum, pentru că asta ar însemna să speli în fiecare zi roțile.”

Șofer: ”Dacă se poate, aș dori să am și eu pantofii spălați și copiii mei să se joace cu role, cu bicicleta, pe o stradă normală într-o Bistrița a secolului 21.”

În tot acest timp, primarul își menține decizia:

Ioan Turc, primar Bistrița: ”Referitor la poluarea care există în oraș, am luat decizia ca șoferii care intră cu mașinile pline de noroi, roțile pline de noroi în oraș, să fie amendați, să fie sancționați. Este plin de spălătorii în oraș. Nu este greu cu câțiva leuți să iei, practic, un furtun și să îți dai noroiul jos de pe roți. Nu cred că este atât de grav.”

Amenzile pornesc de la 100 lei, dar pot ajunge până la 2.000 de lei.