Preotul pro-vaccinare, atacat de un oficial al Bisericii: ”Unul singur dacă moare va avea legătură cu conștiința dvs”

Facebook/ Crin- Triandafil Theodorescu

Preotul ardelean Crin-Triandafil Theodorescu, a cărui pledoarie tulburătoare în favoarea vaccinării anti-Covid a devenit virală, a fost criticat de un omolog din Paris, care i-a spus că va avea pe conștiință pe oricine moare după ce i-a ascultat sfatul.

Emoționantul mesaj pro-vaccinare transmis de preotul Crin-Triandafil Theodorescu, din Bistrița-Năsăud, a primit o replică extrem de dură din partea altui preot, parohul unei biserici din Paris și cercetător la Centrul de Studii și Cercetări ”Dumitru Stăniloae” din capitala Franței.

Preotul Răzvan Ionescu i s-a adresat omologului său prin intermediul unui comentariu la postarea virală a acestuia, în care îi transmite părintelui Crin-Triandafil Theodorescu, într-un limbaj elevat, că va avea pe conștiință pe oricine va muri după ce s-a vaccinat anti-Covid în urma sfatului său.

”Unul singur din cei care vă ascultă și, în necunoștință de cauză, din diverse motive (avea covid, formă asimptomatică, de ex, când a primit vaccinarea, caz real), intră în vrie, moare, va avea legătură cu conștiința dvs”, a scris preotul parizian Răzvan Ionescu.

Potrivit acestuia, ”fiecare să aleagă conform conștiinței lui, dar bine informat. Ca preot nu cred că pot spune mai mult decât dacă am descoperire de Sus, validată și prin alții din viața Bisericii.

La ora actuală există suficient de multe necunoscute, pe termen mediu și lung mai ales, care cer o asumare pur personală. Medicii nu pot spune aici nimic, din păcate. Iar pe termen scurt vedem cu ochii liberi și +, și -. La unii - ul bate +ul. Ei spun”, a mai scris Răzvan Ionescu.

Preotul Crin-Triandafil Theodorescu i-a răspuns la comentariu printr-o adnotare personală, în care spune că nu este ”interesat în a dovedi nimănui dreptatea”.

”Deși mi-am făcut un obicei din a nu interveni în comentarii, uneori sunt nevoit s-o fac. Observația Sfinției Voastre, pe care am încercat s-o dezbat în privat (dar nu mi-ați răspuns, posibil ca mesajul meu să fie în căsuța de spam și să nu fi avut acces la el) e binevenită, indiferent dacă sunt sau nu de acord cu ea.

După cum vedeți, nu vă contrazic, nu sunt interesat în a dovedi nimănui dreptatea. Totuși o să vă șterg linkurile spre informații pseudoștiințifice (neadevăruri sau frânturi de adevăr, interpretate împotriva codului etic științific, căci da, există și așa ceva). Zile de excepție”, a scris preotul ardelean.

Postarea tulburătoare a preotului Crin-Triandafil Theodorescu a stârnit un val uriaș de simpatie, dar și critici acerbe, deși mesajul pro-vaccinare era menit tocmai să atenueze din disensiunile care au divizat România în două pe marginea acestei teme.

”Vaccinați-vă ca mine sau nevaccinați-vă ca alții”

”M-am vaccinat fluierând și o să fac și boosterul”, a transmis părintele într-o postare preluată ulterior și de pagina oficială RO Vaccinare.

”Dacă virusul ăsta nu-i nici de la lilieci, nici din laboratoarele chinezești, dacă virusul ăsta e examenul iubirii la care tocmai participăm?”, s-a întrebat preotul, potrivit căruia ”prea ne-am împărțit în vaccinați și nevaccinați, prea cu poftă ne dăm șuturile dreptății-n dinți, unii altora”.

”Vaccinați-vă ca mine, sau nevaccinați-vă ca alții. Un singur lucru vă rog, vă conjur. Nu încetați să faceți din iubire acoperiș deasupra fratelui vostru, că cine a pierdut iubirea l-a pierdut pe Dumnezeu că Dumnezeu este iubire și abia pe urmă se numără dreptatea și paturile libere din ATI! Hristos în mijlocul nostru!”, își încheia mesajul părintele Crin-Triandafil Theodorescu.