Piese unicat la târgul de Ceramică "Cucuteni 5000" din Iași. „Ciorbalâc, în care se pun sarmalele"

De la târgul de ceramică găzduit la Iași, nimeni n-a plecat fără să ia o amintire măcar. În timp ce gospodinele au făcut cumpărături serioase. Se știe, bucatele au gust divin dacă sunt gătite în oale de lut.

Meșteri olari de la Horezu, Cucuteni, Marginea sau Corund - dar și din Moldova de peste Prut ori Ucraina - și-au expus operele din lut la Iași, în parcul Copou. Se caută mai ales vasele de gătit, numai bune de fiert sarmale, dar și carafele care țin rece vinul ori castroanele generoase.

Leonida Bîscu, meșteșugar Horezu: „Ciorbalâc, în care se pun sarmalele".

Reporter: Și cel mai căutat care este?

Leonida Bîscu, meșteșugar Horezu: „Castronul rămâne".

Veronica Vitos, meșteșugar din Miercurea Ciuc: „Facem vase romane pentru friptură, oale pentru sarmale pentru cozonac, asta este pentru gogoșari, o farfurie pentru gulaș. Sunt foarte căutate. Venim la Iași de 41 de ani”.

Jucăriile din lut, ca pe vremea bunicilor, se vând bine și acum.

Bărbat: „Secretul este un pic de apă ca să scoată sunetul, melodia fără apă e sunet sec, ca fluierul. Și cu apă este sunetul unei melodii”.

Reporter: E atracția copiilor?

Bărbat: „Bineînțeles, și a celor mari”.

Dacă pui alături și o pușculiță din ceramică neagră de Marginea, poți încânta orice copil.

Corneliu Magopăț, meșteșugar din Marginea: „Avem o pușculiță care ne poate ajuta să avem banii pentru vacanță. Dar din păcate după ce am adunat toți banii de vacanță, trebuie să o și spargem”.

Reporter: Nu avem acces la economii altfel?

Corneliu Magopăț, meșteșugar din Marginea: „Nu, se sparge și plecăm în vacanță”.

Prețurile au fost pentru toate portofelele - de la 10 la 500 de lei - așa că toți vizitatorii au cumpărat ceva de la târg.

Reporter: Ce v-ați luat frumos?

Femeie: „O farfurie cu Horezu. Nu am luat pâna acum, am făcut turul complet să fie cel mai bun preț. Dar aici m-au cucerit și cu prețul și cu locul. O să mai venim”.

Bărbat: „Plec acasă cu o oală în care am să fac lapte prins”.

Bărbat: „Ieri am fost și nu am luat tot ce am vrut și am mai venit și astăzi. Am și cănuțe”.

Femeie: „Am cumpărat un platou, un vas pentru fructe și la soțul am un castron pentru salată. Mi se par mult mai colorate decât la alte ediții, sunt lucrate frumos, lucruri manuale, unicate”.

Târgul Național de Ceramică "Cucuteni 5000" se ține de mai bine de 40 de ani.

