Lacul din Norvegia care "cântă". Patinatorii și-au filmat aventura. VIDEO

Se pare că schimbarea temperaturii produce aceste vibrații în stratul de gheață.

Unul dintre patinatorii care le-a "captat" a explicat pe Instagram că sunetele apar când grosimea stratului de gheață variază între 7 și 5,5 centimetri. Însă numai el știe cum a făcut măsurătorile.

De asemenea, omul crede că și luna plină are o anume contribuție la această simfonie.

Ice skaters recorded this frozen lake in Norway 'singing.' The unusual frequencies are often a result of changing temperatures shifting the ice. https://t.co/TAdbEuuvOo pic.twitter.com/RD2Ta0FnFn