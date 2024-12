Parada lui Moș Crăciun pe motocicletă, în Târgu Mureș. Bikerii au defilat pe străile orașului, iar copiii au primit cadouri

De pildă, bătrânelul a înlocuit sania cu motocicleta. A dat, deja, o tură prin Târgu Mureș, alături de ajutoarele sale, și a împărțit dulciuri.

Pasionații de adrenalină, transformați în Mos Crăciun de ocazie, au împodobit motocicletele de sărbătoare și-au pornit pe străzile din Târgu Mureș.

„Sperăm că de la an la an va fi tot mai puternic spiritul acesta pe două roți, am pus niște luminițe, betele, muzică, renul aici în spate și el dansează”, a spus un motociclist.

În drumul lor, au fost admirați de mulți curioși.

Copiii au primit și cadouri. Iar un băiat a fost sărbătorit într-un cadru festiv: „E o mare bucurie pentru mine nu mă așteptam, sunt foarte fericit”.

La rândul lor, cei mici au donat jucării și dulciuri.

Kacso Bodo Csaba, organizator: „Scopul acestui eveniment este de a conștientiza puțin spiritul acesta al Crăciunului pe care se pare că câteodată îl pierdem sau nu-l avem în vedere”.

De la plimbarea prin oraș nu au lipsit, desigur, fotografiile.

