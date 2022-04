Ouăle de ciocolată Kinder Surprise, retrase de pe piață după ce 57 de persoane au fost infectate cu salmonella

Agenția pentru Standarde Alimentare din Marea Britanie (FSA) a declarat că produsele au fost retrase din cauza unei "legături potențiale cu un focar de salmonella" în care au fost descoperite 57 de cazuri, dintre care puțin peste trei sferturi sunt copii cu vârsta de până la cinci ani.

Ferrero, care deține brandul Kinder, a rechemat loturile de ouă individuale de 20g și pe cele care vin în pachete de trei, cu o dată de valabilitate cuprinsă între 11 iulie 2022 și 7 octombrie 2022.

Rechemarea vine cu câteva săptămâni înainte de Paște, când Ferrero ar fi sperat probabil la o creștere a vânzărilor.

Confirmând retragerea, FSA a declarat: "Acest lucru este în legătură cu o posibilă legătură cu un focar de salmonella. Un număr de cazuri au fost înregistrate la copii mici. Pentru a reduce riscul de îmbolnăvire ulterioară, consumatorii nu ar trebui să mănânce produsele enumerate în alerta de rechemare și ei/părinții sau tutorii copiilor ar trebui să urmeze sfaturile de risc din cadrul acesteia".

Ferrero has recalled selected batches of Kinder Surprise eggs because of the possible presence of salmonella.

If you have bought the below product, do not eat it. Instead, please contact Ferrero to obtain a full refund.

Read more: https://t.co/DKq1817qze https://t.co/wd2yNtOtac pic.twitter.com/j5ZmHUZZPP