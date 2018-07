Operațiune de salvare pentru un tânăr rămas blocat cu piciorul în asfaltul topit

Incidentul s-a produs în Newcastle. Un tânăr de 24 de ani a sunat după ajutor după ce a intrat cu piciorul până la pulpă într-o gaură formată când a călcat pe asfaltul topit.

Bărbatul a rămas înțepenit, nu putea scoate piciorul astfel că pompierii au spart asfaltul în jurul său cu un ciocan. Tânărul a fost norocos că nu și-a rupt piciorul.

Purtătorul de cuvânt al serviciului de pompieri a dat vina pe valul de caniculă care s-a abătut asupra Marii Britanii.

Today we had an incident in Heaton, young man stepped on some tarmac and lost his footing The tarmac had become so soft during the current heatwave that it melted. He stayed calm & called 999 Thankfully he didn’t break his ankle he was wearing his granddads @drmartens!#StaySafe pic.twitter.com/D77PdsC9wG