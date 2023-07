O tânără a fost nevoită să se opereze la ochi după ce a urmat un sfat de demachiere văzut pe Internet

"Mesajul meu pentru oamenii care urmează sfaturile de pe TikTok este că trebuie să obțină informații doar de la experți", spune ea.

Aranza, în vârstă de 22 de ani, folosea de ani de zile ulei de cocos pentru a-și curăța fața, după ce a văzut prima dată metoda pe rețelele de socializare, conform Independent.

Recent, a făcut un urcior și, la început, nu i-a dat prea multă importanță. Pe măsură ce durerea a continuat, fata a decis să încerce o altă metodă pe care a văzut-o tot pe social media, pentru a se vindeca.

Apoi a urmat un coșmar, tânăra fiind nevoită, în cele din urmă, să se opereze.

Femeia și-a spus povestea pe a-i avertiza pe oameni să nu treacă și ei prin astfel de experiențe. Videoclipul a fost vizualizat de peste 156.400 de ori și apreciat de 12.000 de utilizatori.

"M-am demachiat în fiecare zi cu ulei de cocos și apoi cu apă micelară", a declarat Aranza pentru NeedToKnow.co.uk.

După mulți ani în care acesta era ritualul ei de ingirjire a pielii, i-a apărut un urcior. Ea a crezut că va dispărea în câteva zile, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Fiind ocupată cu examenele pentru facultate s-a gândit că mai bine ar apela la un alt truc de pe Internet decât să ceară părerea unui specialist.

"Am văzut pe TikTok că te dai cu apă caldă apoi cu apă rece, acesta o să dispară așa că am încercat și eu, dar nu a funcționat la mine. În cele din urmă, am ajuns să merg la doi oftalmologi diferiți și amândoi mi-au spus că este vina uleiului", a declarat ea.

Operația a durat aproximativ 20-25 de minute iar Aranza și-a revenit complet de atunci.

Ea are acum misiunea de a crește gradul de conștientizare cu privire la trucurile online și de a avertiza oamenii care încearcă tot felul de lucruri pe care le vad online fără a cere mai întâi sfatul unui profesionist.

Dată publicare: 14-07-2023 12:26