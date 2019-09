O tânără a emigrat din cauza criminalității, dar a fost înjunghiată în noua ei ţară

Mama fetei, Pauline Smith, a povestit cum a descoperit că fiica ei a fost înjunghiată în gât în Jamaica, după ce s-au mutat din Londra, pentru a fi în siguranță, informează Daily Mail.

Corpul fetei a fost găsit la două zile după ce fusese dată dispărută. Părinții ei au declarat că au lăsat-o ultima dată la o prietenă, în May Pen, Jamaica.

Potrivit autorităților, când corpul fetei a fost găsit, hainele sale erau rupte.

