O petrecere restrânsă s-a transformat în coşmar, după ce o discuţie a devenit publică pe Facebook

VIDEO. Petrecerea organizată de un adolescent de 15 ani din Scoţia s-a transformat într-un coşmar pentru părinţii lui. Oamenii riscă să fie evacuaţi din casa în care locuiau cu chirie.

Adolescentul a decis să organizeze o petrecere acasă, în seara în care părinţii au mers la un concert într-un oraş învecinat. Băiatul a vrut să îşi invite cei mai buni prieteni, însă discuţia publică de pe Facebook a ajuns la aproape 40 de tineri, care s-au prezentat la petrecere.

Pagubele materiale se ridică la 5.000 de lire sterline, iar proprietarul casei i-a anunţat că se gândeşte serios să îi evacueze.

"Proprietarul m-a sunat şi mi-a spus să ne căutăm o altă locuinţă, după dezastrul lăsat de petrecăreţii fiului meu. Este pedepsit pentru o lună", a declarat tatăl băiatului.

"Am avut un şoc când am intrat şi am văzut în ce hal arata totul. Fiul meu mi-a explicat ce s-a întâmplat. Iniţial, petrecerea trebuia să fie restrânsă, dar s-a trezit la uşă cu mulţi necunoscuţi. Aflaseră de pe Facebook. A încercat să îi scoată afară şi să pună capăt distracţiei, însă lucrurile i-au scăpat de sub control. Casa era distrusă, pereţii erau plini de sânge, parchetul era distrus, totul era dărâmat", a continuat tatăl.

Vecinii au anunţat poliţia din cauza zgomotului puternic. La sosirea agenţilor, petrecăreţii au părăsit casa.

