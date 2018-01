O ofertă la Nutella a dus la bătăi în magazine din Franța. ”Sunt ca animalele”. VIDEO

Lanțul de supermarketuri Intermarché a oferit un discount de 70% pentru Nutella, coborând prețurile de la 4,5 euro la 1,4 euro, relatează BBC.

Scenele cu luptele pentru tigăi din magazinele din România s-au repetat în Franța. Oamenii s-au călcat în picioare pentru o cutie cu Nutella. Când mulțimea de clienți a devenit violentă a fost chemată poliția.

”Sunt ca animalele. Au tras-o de păr pe o femeie, o bătrâna a fost lovită în cap, un bărbat sângera de la o mână” a povestit o clientă în presa franceză, citată de BBC.

”Am încercat să intervenim, dar ne-au împins” a povestit un angajat al lanțului Intermarché.

Presa franceză mai relatează că stocurile s-au epuizat în 15 minute iar un client s-a ales cu un ochi vânăt. Scenele s-au derulat în mai multe magazine ale lanțului, în orașe diferite.

Anual, în lume, sunt consumate 365 de milioane de kilograme de Nutella. Populara cremă a fost creată în 1940 de familia Ferrero în regiunea Piedmont din Italia. Compania a declarat că regretă violențele și că discountul a fost oferit unilateral de Intermarché.

#????‼???????? #France: Apparently #Nutella is 100% Halal, lots of hijabs were running at "Intermarché" supermarket for some glasses of chocolate cream. pic.twitter.com/K8T4484mqq