O nouă tragedie pe „drumul morții”. Un TIR din Repulica Moldova a făcut prăpăd pe E85. Bilanțul victimelor

Impactul violent a avut loc după lăsarea întunericului, în comuna Costești. În mașina condusă de o șoferiță în vârstă de 47 de ani erau alte două femei. Toate se întorceau de la serviciu și se îndreptau către Buzău. La un moment dat, TIR-ul înmatriculat în Republica Moldova, la volanul căruia se afla un bărbat de 55 de ani, a intrat pe contrasens, unde a lovit frontal autoturismul.

Localnic: "Eram înăuntru în casă și am auzit, fiind la șosea, am auzit o bubuitură, inițial am crezut că este o explozie de cauciuc. Am ieșit totuși afară să văd despre ce este vorba și prima dată m-am uitat la poziția TIR-ului, am văzut că era într-o poziție proastă, pe contrasens, cu cabina pe podișca personală."

În urma impactului puternic, vehiculul izbit a fost aruncat pe marginea drumului, iar cele trei femei au rămas încarcerate.

Mai multe echipaje de salvatori au fost mobilizate, însă pentru victima de pe bancheta din spate medicii nu au mai putut să facă nimic - murise deja.

Celelalte două femei au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Buzău în stare gravă. Între timp, polițiștii au început cercetările.

Cosmin Cireșaru, IPJ Buzău: „Probabil pe fondul neatenției în conducere a pătruns pe sensul opus de mers unde a întrat în coliziune frontală cu un autoturism care circula din sens opus”.

Șoferul TIR-ului a scăpat teafăr, dar și el a ajuns la spital pentru a-i fi recoltate probe biologice. Din cauza accidentului, în zona s-a circulat cu dificultate zeci de minute.

