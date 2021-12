O fotografie a fost găsită la peste 200 de kilometri distanță de adresa proprietarei, după tornadele devastatoare din SUA

Fotografia a fost găsită de Katie Posten. Femeia ieșise din casă și se îndrepta spre mașină când a văzut că pe parbriz se află o hârtie. Când a ridicat-o, femeia a văzut că era o fotografie. În imagine, era o femeie cu un copil în brațe, conform AP.

Pe spatele fotografiei erau numele celor din poză și anul în care a fost realizată.

După, câteva ore, femeia avea să afle că fotografia “călătorise” sute de kilometri până să ajungă pe mașina sa.

Walked out to my car in New Albany, IN and found this picture stuck to the window. Undoubtedly from a home that was struck by the tornado that ripped through Kentucky last night. Hoping to find its owners. It looks like it reads - Gertie Swatzell and JD Swatzell 1942 - pls RT pic.twitter.com/juoCYNAS3o