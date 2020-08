O fetiță de 12 ani a murit înecată. Oamenii care se aflau în zonă filmau momentul, în loc să-i sară în ajutor

Potrivit autorităților, fetița se juca într-un râu cu prietenii săi, când a început să aibă probleme, transmite Mirror.

În tot acest timp, oamenii care se aflau în zonă și au surprins scena, nu i-au sărit în ajutor fetei, ci au filmat momentul cu telefoanele mobile.

Family slam ghouls who filmed girl, 12, drowning instead of trying to rescue herhttps://t.co/wc0TsiosFO pic.twitter.com/8gxg4D36Xy