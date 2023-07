O femeie l-a rugat pe Dumnezeu să o facă alergică la iubitul ei și a ajuns de urgență la spital. Incredibil ce a urmat

Zakiya Ivey a fost întrebată dacă relația de doar o lună de zile funcționează, așa că a decis să facă o petiție către Dumnezeu pentru a i se oferi câteva răspunsuri. Femeia în vârstă de 24 de ani i-a cerut lui Dumnezeu să îi dea o „reacție alergică non-letală” la iubitul ei, ca semn că cei doi nu sunt meniți să fie împreună.

Tânăra a făcut această solicitare divinității la următoarea lor întâlnire. După ce și-a luat iubitul în mașină pentru a merge la o sală de fitness cu câțiva prieteni, fața ei a început să se umfle după doar 20 de minute de la startul antrenamentului.

„Ochii și pielea îi luaseră foc” și a trebuit să fie dusă de urgență de o prietenă la cel mai apropiat spital, Franciscan Health Center, din Illinois.

Astfel, tânăra a crezut că rugăciunile ei au fost ascultate și spune că, după ce a fost externată din spital câteva ore mai târziu, a știut "exact ce trebuia să facă".

„Rugăciunea mea a fost ascultată. Am fost șocată”

O săptămână mai târziu, s-a despărțit de prietenul ei. Acum, ea spune că se va ruga la Dumnezeu înainte de a se angaja în alte relații.

„M-am rugat și am spus: Doamne, dacă acest bărbat nu este pentru mine, dacă nu vrei să fiu cu el, dă-mi o reacție alergică non-letală data viitoare când voi fi cu el. La două sau trei zile după asta a fost următoarea dată când am fost cu el.M-am întâlnit cu el dimineața pentru a merge la sală. L-am luat și am mers cu mașina mea până la sală. Ne-am întâlnit acolo cu câțiva prieteni. Am început să ne facem antrenamentele și totul era în regulă în corpul meu, nu simțeam nimic venind. Timp de 10 sau 20 de minute bune am fost perfect bine. Apoi am început să mă mănânce și atunci am știut că urma să încep să am o reacție alergică”, a relatat femeia, potrivit LADBible.

„Mă scărpinam, mă frecam la ochi. Prietenul meu mi-a spus că mi s-au umflat ochii și m-am gândit 'nu se poate'. În acel moment, rugăciunea mea a fost ascultată. Am fost șocată. Cei de la spital nu au fost capabili să găsească o cauză, au spus că va trebui să merg la un alergolog”, a povestit șocată americanca.

Sursa: LAD Bible Etichete: , , , , , Dată publicare: 30-07-2023 11:27