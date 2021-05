O femeie a salvat un șoim aproape să se înece în piscină. Ce s-a întâmplat după

Un şoim care a aterizat într-o piscină în Statele Unite a fost la un pas de înec. O femeie i-a venit în ajutor şi, drept răsplată, pasărea nu s-a dezlipit o vreme de cea care i-a salvat viaţa.

„Este un şoim care nu poate să iasă din piscină" a observat femeia. Când a zărit păsarea, deloc mică, în timp ce se zbătea pentru a ieşi din apă, femeia s-a gândit pentru câteva clipe că musafirul nepoftit ar putea deveni periculos.



„Salut, micuţule! Am să încerc să te ajut să ieşi, doar te rog să nu mă omori. Bine?" A prins însă curaj şi a încercat să scoată șoimul din piscină cu nişte bețe. Dar fără succes.

„După ce am văzut că se duce spre fundul apei, o dată sau de două ori, am ştiut că trebuie să-l trag de acolo. În cele din urmă am reuşit să-l scot cu mâinile."

Citește și Vânătoarea cu pasări de pradă a putea fi legalizată în România. Cu cât poate fi cumpărat șoim polar

În momentul în care s-a simţit în siguranţă, pasărea a ţinut morțiș să îşi arate recunoştinţa față de cea care i-a salvat viaţa.

„Nu ştiu foarte sigur ce ar trebui să fac de aici. Ești afară și ești în siguranță. Ești bine. Te rog, zboară!"

Șoimul nu s-a lăsat însă convins prea uşor. Şi, cu toate că femeia era speriată de pasărea care refuza să-şi ia zborul, i-a vorbit cu blândeţe şi s-a aşezat pe veranda casei pentru a se adăposti amândouă de ploaie.

„Vrei să saluţi? Vrei să îţi faci prieteni? Stau aşa de 10 minute. Tremur toată, iar amicul ăsta nu vrea să plece. E încă pe mâna mea."

După mai bine de 20 de minute de tratative, șoimul şi-a văzut de drum. Iar salvatoarea spune că, în ciuda temerilor iniţiale, se bucură că a putut să vină în ajutorul păsării.