O adolescentă pedepsită de mama sa a folosit frigiderul să posteze pe Twitter

Dorothy, care a refuzat să-și prezinte și numele de familie, a fost pedepsită acum două săptămâni, după ce neatenția a făcut-o să provoace un mic incendiu în timp ce gătea. Mama sa i-a confiscat telefonul mobil, dar Dorothy nu voia cu niciun chip să-și piardă miile de urmăritori de pe Twitter. Iar imaginația a ajutat-o din plin. Dorothy a reușit să posteze pe Twitter, folosind un dispozitiv Nintendo, o consolă de jocuri Wii U și frigiderul intelligent LG.

„Mama mi-a luat toate dispozitivele, ca să mă învețe să fiu mai atentă la ce se întâmplă în jurul meu. M-a apucat groaza! Îmi făceam griji, pentru că m-am plictisit teribil toată vara, iar Twitter mă ajuta să treacă timpul”, a povestit Dorothy, pentru The Guardian.

Fata a reușit să comunice cu jurnaliștii de pe iPad-ul verișorului ei, căci încă mai e pedepsită.

După ce Dorothy a scris pe Twitter că a fost pedepsită, mama ei a postat și ea un mesaj: „Am văzut că Dorothy a reușit să folosească Twitter de pe Nintendo. Contul acesta va fi închis”.

I seen that Dorothy has been using twitter on her Nintendo. This account will be shut down now. pic.twitter.com/L4JqNYhUHe

Adolescenta a răspuns apoi cu un nou tweet, trimis de pe consola Wii: „Mama mi-a luat și telefonul, și Nintendo, așa că nu am încotro. Trebuie să folosesc Wii. Mulțumesc pentru sprijinul și dragostea voastră”.

Apoi, după ce mama a lăsat-o și fără consola de jocuri, fata a publicat un tweet cu ajutorul frigiderului inteligent: „Nu știu dacă treaba asta o să funcționeze, dar vorbesc acum de pe frigiderul meu, ce dracu... Mama iar mi-a confiscat toate dispozitivele”.

I do not know if this is going to tweet I am talking to my fridge what the heck my Mom confiscated all of my electronics again.