Muzică nouă la început de an de la cei mai tari DJ ai lumii

Unul dintre cei mai asteptați artiști ai ediției cu numărul șase a festivalului UNTOLD, unul dintre puținele evenimente majore care au avut loc în 2021, a fost DJ-ul numărul 1 al lumii, David Guetta.

Acesta a oferit fanilor veniți din peste 100 de țări ale lumii cu un show live plin de energie, în care a inclus multe producții în exclusivitate, piese nelansate în mod oficial.

Începutul lui 2022 a venit cu o lansare oficială pentru una dintre cele mai așteptate piese, o producție inclusă in DJ set-ul francezului de pe Cluj-Arena.

Intitulată “Permanence” piesa e lucrată în colaborare cu MORTEN, fiind lansată în cadrul proiectului Future Rave.

Un lucru e cert în legătură cu sound-ul propus de cei doi producători în noutatea momentului “Permanence”, vorbim de o piesă de orientare deep underground, e un sunet dark, nemaiauzit până acum. E energie de la prima până la ultima măsură, o piesă călătorie!

Si olandezul Don Diablo este unul dintre artiștii cu un impact incredibil în ceea ce înseamnă evoluția scenei electronice în 2021, de la cel mai bine vândut show NFT până la producțiile senzaționale incluse în noul album “FOREVER”. Pare că Don Diablo a depăși o limită nu a părut niciodată imposibil, o să ne convingem și noi de acest lucru în 2022 la cea de-a patra ediție a festivalului Neversea, olandezul fiind unul dintre headlinerii celui mai mare festival desfășurat pe o plajă în Europa.

La începutul acestui an boss-ul HEXAGON a lansat o nouă producție, de orientare slow-tempo, intitulată “Face To Face”. Pentru acest nou single, Don Diablo a ales să colaboreze cu o voce care transmite emoție, WATTS.

“Mi-am dorit să lansez o astfel de piesă. Pentru mine Face To Face a fost alegerea perfectă pentru debutul în noul an. Când am ascultat pentru prima dată piesa lui Watts, “Feel”, la care a lucrat cu Khalid, am știut că e vocea de care am nevoie pentru a-mi spune povestea. Sper ca această piesă să fie și pe placul vostru. Abia aștept să ne revedem.“ – Don Diablo





Artistul va fi prezent la ediția 2022 a festivalului Neversea care va avea loc în perioada 7-10 iulie.