Motivul tulburător pentru care un bărbat a fost rugat de fiica lui pe moarte să slăbească

Un bărbat din Marea Britanie a reușit să slăbească după ce fiica lui, aflată pe moarte, l-a rugat să facă asta pentru a putea avea grijă de copiii ei.

În timp ce fiica lui de 29 de ani se afla pe patul de moarte din cauza cancerului la sân, Mike Summers a fost rugat de femeie să slăbească pentru a putea avea grijă de cei trei copii ai săi, informează The Sun.



„Ultima conversație pe care am avut-o cu fiica mea a fost că trebuie să slăbesc și să fiu lângă tatăl copiilor, să-l ajut să-i crească. Am fost egoist. Numai când mi-am pierdut fata, mi-am dat seama că dacă ceva mi se întâmplă, aș lăsa pe toată lumea în urmă. Nu am făcut asta pentru mine, ci pentru toți ceilalți. Scopul meu a fost să mă asigur că voi fi lângă familia mea și nu există o motivație mai mare”, a spus bărbatul.

După un an de încercări și lupte cu problemele sale de sănătate, Summers a reușit să-i împlinească fiicei lui ultimul vis. De la 190 de kilograme, Mike a ajuns la o greutate de 76 de kilograme.

„Acum că am slăbit, mă simt de o mie de ori mai bine. Mă simt mai bine decât atunci când aveam 40 de ani”, a mai adăugat Summers.

