Motivul revoltător pentru care un polițist a bruscat o elevă de 11 ani la școală

The Sun

Mai multe imagini cu un polițist bruscând o elevă într-o școală din New Mexico, pe motiv că a luat mai mult lapte la prânz decât porția normală, au devenit virale pe internet.

El ar fi acuzat-o pe fata în vârstă de 11 ani că a luat o cutie în plus de lapte în timpul prânzului și ar fi vrut să plece cu ea acasă, scrie The Sun.

În imagini se poate observa cum bărbatul o apucă pe fată de ghiozdan.

„Lasă-mă în pace. Vreau doar să merg acasă”, a strigat fata în timp ce bărbatul o punea la pământ.

Șeful departamentului de poliție și-a declarat revolta în urma vizionării imaginilor.

The Sun

„La fel ca și voi, am fost șocat și enervat când am văzut acel video. Noi punem preț pe relația noastră cu comunitatea și vom continua să muncim din greu pentru a păstra încrederea publicului. Elevii trebuie să se simtă mereu în siguranță în școli. Am inițiat o investigație”, a spus el.

În urma incidentului, polițistul care a bruscat-o pe fată și-a dat demisia.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!