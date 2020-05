Motivul pentru care o echipă de fotbal și-a umplut stadionul cu păpuși sexuale, în plină pandemie

Membrii echipei au susținut că manechinele, folosite în absența fanilor, cărora li s-a interzis să participe la meciuri din cauza pandemiei de coronavirus, nu au „legătură cu jucăriile sexuale”, potrivit Daily Mail.

„Am spus de la bun început că nu au nicio legătură cu jucăriile sexuale. Intenția noastră a fost să ne distrăm puțin, după ce s-a decis ca jocurile să fie ținute în spatele ușilor închise din cauza coronavirusului. Ne cerem scuze din nou față de cei care ne iubesc și ne susțin. Vom avea grijă ca pe viitor”, au mai precizat jucătorii.

